Santos e Vasco têm menos chances de cair restando duas rodadas pro fim do Brasileirão

A reta final do Campeonato Brasileiro vai tomando forma, e não é novidade pra ninguém o clima pesado que está no ar nas duas pontas da tabela. Enquanto quem está no topo briga pelo título, pra quem está na parte de baixo da tabela, quer sair de lá o mais rápido possível.

A luta contra o rebaixamento está a todo vapor e, ao menos seis times têm chances reais de completar as duas últimas vagas, e pegarem a passaporte amargo e juntar-se a América-MG e Coritiba. No momento, a situação do Goiás é a mais crítica. Precisando de um verdadeiro milagre, na 18° colocação, com 35 pontos, apenas uma arrancada com três vitórias nas três rodadas que restam e uma combinação de resultados podem salvar o clube.

O Bahia é o outro time que pode pegar o passaporte, na 17° colocação, com 41 pontos, abrindo a zona de rebaixamento, e precisa da vitória para reagir na competição. O Vasco, por sua vez, segue fora da zona de rebaixamento, na 16° colocação, com 42 pontos. Já o Santos, que não perdia há sete partidas, estacionou na 15ª colocação, com 43 pontos.

Cabe ressaltar que, nesta quarta-feira (29), apenas Goiás e Cruzeiro ainda não entraram em campo pela 36ª rodada e têm uma chance a mais do que os adversários para se afastar da zona de rebaixamento. O Cabuloso, com 15% de chances de rebaixamento, pode ver sua vida mais leve em caso de vitória, em casa, nesta quinta-feira (30), sobre o Athletico.

Veja a porcentagem das equipes:

Segundo a Universidade Federal de Minas (UFMG) esta é porcentagem de cada equipe de provável queda ao rebaixamento na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Goiás - 99,21% (tem um jogo a menos);

Bahia – 50,4%;

Vasco - 32%;

Santos – 15,9%;

Cruzeiro – 1,8% (tem um jogo a menos).