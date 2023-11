Palmeiras massacra América e fica com as mãos na taça do Brasileiro

A noite desta quarta-feira (29) marcou mais uma decisão no Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o Palmeiras, que luta por seu 12° título brasileiro, recebeu o já rebaixado América-MG e somou três pontos cruciais para colocar uma mão na taça do Brasileirão 2023. Pela 36ª rodada, o Verdão massacrou o Coelho diante dos 29.717 palestrinos, não tomou conhecimento do rival e venceu por 4 a 0. Os gols alviverdes foram marcados por Endrick, Éder (contra), Flaco López e Jailson, resultando em enorme festa dos palmeirenses que lotaram a casa do Verdão.

PRIMEIRO TEMPO:

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com muito gás e folêgo na luta pelo Dodeca, o Palmeiras começou a milhão no Allianz Parque e não tomou conhecimento do América-MG. Já no primeiro minuto, Raphael Veiga cobrou falta pela direita do campo, a bola desviou na área com rebote da zaga do América-MG, e Endrick mandou um chutaço para abrir o placar no Allianz Parque e fazer a festa da torcida palestrina.

No minuto seguinte, Rony foi lançado e disparou sozinho contra o goleiro Jori, mas levou uma joelhada na altura do braço e caiu rodando no gramado. O lance foi revisado pelo VAR e o goleiro mineiro seguiu em campo. Rony, por sua vez, não conseguiu permanecer na partida e foi substituído por Artur, que em sua primeira oportunidade, aos 12, quase marcou de cabeça. Aos 15, o atacante levou perigo à meta adversária após arriscar de fora da área e mandar rente a trave de Jori.

O massacre verde seguia a milhão no Allianz Parque. Aos 16, Piquerez recebeu na esquerda e finalizou com perigo, rendendo escanteio aos donos da casa. Na cobrança, Veiga acertou a cabeça de Murilo, que tirou mais uma vez o grito de quase dos palmeirenses. Aos 21, o Palmeiras teve duas chances. Foi a vez de Ríos e Artur, respectivamente, repetirem a dose e quase marcarem de longe.

O segundo tento palestrino se tornava questão de tempo, mas o Verdão seguia criando novas chances desperdiçadas com Artur, Piquerez, Marcos Rocha e Zé Rafael. Aos 36, Marcos Rocha acionou Veiga, que viu Endrick e serviu o companheiro. O camisa nove fez linda finta pra cima da marcacação e bateu tirando do goleiro. Jori, no entanto, se esticou, fez linda defesa e evitou o que poderia ser o 2 a 0 para o Verdão.

No entanto, o cenário palestrino mudou aos 39 e após muitos quases, o Palmeiras conseguiu ampliar o placar. Veiga cobrou falta da esquerda cruzando na área e buscou Murilo. No entanto, quem finalizou foi Éder, zagueiro do América, que mandou contra seus próprios domínios e fez o segundo dos donos da casa.

SEGUNDO TEMPO:

Foto: Divulgação/Palmeiras

Assim como na primeira etapa, os donos da casa começaram o segundo tempo com uma postura ofensiva e de criação. No primeiro minuto, Endrick recebeu de Artur, arriscou o chute e mandou nas mãos do goleiro Jori. Na sequência, foi a vez de Murilo subir de cabeça a parar novamente no goleiro americano.

Com o passar do tempo, o América foi se soltando mais para o duelo e teve sua primeira chance, aos nove minutos, quando Marlon saiu frente a frente com Weverton, que salvou a meta palestrina. O lance, no entanto, não estava valendo por conta de um impedimento. Os paulistas souberam responder e, aos 12, Artur recebeu na ponta direita e disparou na direção da área buscando Endrick, mas a zaga afastou. O atacante ficou com a bola de novo e bateu cruzado exigindo boa intervenção de Jori, que evitou um golaço alviverde.

Aos 18, Breno Lopes protagonizou um dos momentos mais inacreditáveis do Palmeiras em 2023. Endrick recebeu no meio de campo e fez um lindo passe por dentro da marcação, direto nos pés de Breno Lopes. O camisa 19 ficou sozinho diante do goleiro Jori e, pegou mal na bola e mandou um chute para longe e para fora.

Com um Verdão menos intenso, sabendo administrar os três pontos e um Coelho sem forças para reagir, o duelo foi ficando cada vez menos movimentado e mais cadenciado, com muitas trocas de passes e menos chances de gols.

Mesmo assim, os donos da casa seguiram criando. Aos 33 minutos, Artur passou pelo marcador na direita e cruzou na medida para Jhon Jhon. De cabeça, o camisa 40 acertou a trave e por pouco não ampliou. Aos 37, o mesmo Jhon Jhon puxou contra-ataque em situação de três contra um, mas tocou errado quando tentou acionar Veiga, que um minuto depois exigiu linda defesa do arqueiro americano depois de arriscar da intermediária.

Para fechar a vitória palestrina de maneira perfeita, aos 42 minutos, o Palmeiras teve novo contra-ataque. Desta vez armado por Piquerez, que serviu Flaco López livre na pequena área. O atacante soube aproveitar a chance, bateu na saída do goleiro e saiu para o abraço. A festa palmeirense, no entanto, ainda não havia acabado. Após cobrança de escanteio de Veiga, Jailson subiu mais alto que todo mundo e marcou o quarto gol da noite. Com isso, o Palmeiras somou três pontos super importantes na luta pelo bi-campeonato brasileiro consecutivo, o 12° da história do clube.

SITUAÇÃO NA TABELA:

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com a vitória do Palmeiras sob o América-MG, o Verdão chegou aos 66 pontos e deu mais um passo importante para a luta pelo Dodeca brasileiro. Isso porquê, no Maracanã, o Flamengo foi goleado por 3 a 0 pelo Atlético-MG, aumentando a diferença entre o Rubro-Negro e o Alviverde em três pontos.

A noite só não foi 100% perfeita para o Palmeiras pois, em Curitiba, o Botafogo venceu o Coxa por 1 a 0 com gol no último minuto.

Com isso, o Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 66 pontos, seguido de Botafogo com 65, Atlético-MG e Flamengo com 63. Por sua vez, o já rebaixado América-MG segue na lanterna do torneio com 21 pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Podendo se sagrar Dodeca Campeão Brasileiro com uma combinação de resultados, o Palmeiras volta a campo neste domingo (03), diante do Fluminense, no Allianz Parque, às 16h. Por sua vez, o já rebaixado América-MG, que apenas cumpre tabela no torneio, recebe o Bahia, também no dia três, às 16h. Ambas as partidas serão válidas pela 37ª rodada.

Nos outros confrontos diretos da rodada, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro em casa, o Flamengo recebe o Cuiabá e o Atlético-MG duela contra o São Paulo no Estádio do Mineirão.