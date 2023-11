Após goleada aplicada pelo Fluminense sobre o Santos, Marcelo Fernandes fala: "O culpado sou eu"

Em partida disputada pela trigésima sexta rodada do Brasileirão, o Santos foi goleado pelo Fluminense na Vila Belmiro. Com isso, os dois últimos duelos a serem jogados no campeonato tornam-se ainda mais decisivos para o alvinegro praiano. Nessa perspectiva, serão dois confrontos difíceis e com uma circunstância derradeira e preocupante para o seguimento da competição em busca de se livrar do rebaixamento.

No início da coletiva, Marcelo Fernandes disse sobre a derrota:

"Nós trabalhamos para que a gente marcasse encima todo mundo, porém não conseguimos, esse foi o nosso erro, e isso foi o fator do placar, a preponderância do Fluminense. Devíamos acompanhar, mas o time deles foi preponderante no primeiro tempo, onde construíram o placar. No segundo tempo, acertamos mais, não vou tirar o mérito do nosso adversário que é uma grande equipe. A gente tentou, principalmente no segundo tempo, teve bolas na trave, mas o primeiro tempo foi preponderante para o resultado final."

Marcelo também comentou sobre Furch não ser titular da sua equipe:

"Não tenho nenhum problema com ele, o Furch é um grande jogador, assim como o Marcos Leonardo que é o jogador da posição. Tem dias que o Marcos não está bem, como outros também. E o Furch tem entrado bem, ele está buscando seu espaço e as coisas vão acontecer naturalmente. A gente não tem prioridade à alguém, porque a torcida fala ou outra pessoa fala. Todos são importantes, o Furch também é e vai nos ajudar com certeza na continuação."

O treinador completou falando sobre os erros do primeiro tempo e a melhora do time na segunda etapa:

"O culpado sou eu, eu quem escalei, eu quem troquei e os atletas estão todos de parabéns, porque correram muito e os números mostram isso. Só que infelizmente, no primeiro tempo, nós corremos errados, simples assim. Ficamos praticamente na roda, no primeiro tempo, onde a gente tinha que avançar a nossa defesa e isso foi corrigido no segundo tempo, o jogo ficou mais igual e criamos mais oportunidades."

Nesse momento, o Santos encontra-se na décima quinta colocação com 43 pontos e 11 vitórias no Brasileirão. Na rodada seguinte pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Santos enfrentará o Athletico Paranaense. O jogo será disputado no próximo domingo (03), às 18h30, na Ligga Arena.