Dorival Jr afirma sequência do comprometimento após vitória diante do Bahia: "O trabalho segue"

Na noite desta quarta-feira (30) o São Paulo conquistou a tão sonhada vitória como visitante, algo que não havia sido conquistado até então no Campeonato Brasileiro 2023, diante do Bahia de Rogério Ceni, ídolo da torcida são-paulina, o placar foi fechado em 1 a 0 para a equipe paulista, com o gol sendo marcado por Caio Paulista nos minutos finais do duelo.

Gol Importantíssimo

Após a partida, o treinador Dorival Jr comentou sobre a falta de vitórias conquistadas fora de casa, que vinham incomodando muito os torcedores do clube, e também sobre a quantidade de chances criadas pela sua equipe nas demais partidas como visitante, que acabaram não sendo concluídas em gol. e consequentemente barrando resultados melhores.

"Em muitos jogos fora de casa, havíamos tido boas atuações, criado inúmeras oportunidades e o gol não aconteceu. Hoje o jogo se encaminhava para uma situação como essa, mas no final da partida, em uma jogada individual, encontramos o gol. Fico feliz pela maneira como a equipe vem conduzindo.

"Precisávamos desse algo mais para finalizar uma partida positivamente, e isso mostra que a equipe possui qualidades, precisa se adequar um pouco mais e daqui para frente vamos em uma estabilização completa de um grupo que fez um segundo semestre muito positivo e merecidamente alcançou bons resultados.

Trabalho duro até o final

O treinador também afirmou que apesar de agora o São Paulo estar matematicamente protegido do rebaixamento para a segunda divisão em 2024, o trabalho seguirá da mesma forma, trabalhando firme e buscando bons resultados até a última partida.

"Mesma motivação. Sempre buscando o melhor resultado positivo e respeitando Atlético-MG e Flamengo. O trabalho segue, é uma sequência normal e não podemos nos dar por satisfeitos. Temos que ir trabalhando, intensificando e melhorando o rendimento do grupo.

Alívio Enorme

Foto:Divulgação/São Paulo

O autor do gol da partida de hoje, Caio Paulista falou um pouco sobre o sentimento a equipe ter vencido pela primeira vez no torneio em uma partida como visitante, e também pelo fato de agora o tricolor paulista estar, de fato, sem risco nenhum de ser rebaixado para a série B.

"É importante para a nossa classificação. Temos que pontuar e vencemos a primeira fora. Estávamos fazendo grandes jogos, mas sem conseguir o resultado.

"Hoje fomos felizes para sair com esse resultado importante, agora atingimos a pontuação para não ter risco de rebaixamento. Agora é buscar o resultado nos dois jogos.

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados neste sábado (2), em que terá de enfrentar o Atlético MG, na Arena MRV, às 21h. O confronto é válido pela trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023