Seleção Brasileira enfrenta Japão em amistoso na Neo Química Arena

Nesta quinta-feira (30) a Seleção Brasileira Feminina entra em campo às 15h15 da tarde, horário de Brasília, contra o Japão, no primeiro amistoso dessa data Fifa.

Essa é a terceira Data Fifa do treinador na Seleção, vale lembrar que a primeira aconteceram apenas treinamentos, já na segunda ele comandou o time em duas partidas amistosas contra o Canadá, ganhando um e sendo derrotado no outro. Essa será apenas o terceiro amistoso do comandante, esse tem um sabor especial para o treinador, que volta ao estádio onde ele foi muito vitorioso, será também a primeira vez que os amistosos ocorrerão no Brasil sob o comando do novo treinador.

"Aproveitamos muito todos os dias. Fizemos algumas observações de atletas diferentes em cada convocação, e essa também será uma oportunidade para observar novas jogadoras e um outro sistema de jogo. Mas queremos, principalmente, manter a característica que eu tenho passado para elas desde o início, que é uma Seleção que faça um jogo com mais imposição. Que consiga pressionar mais, não deixe os adversários jogarem, que consiga trabalhar melhor a posse de bola e que essa posse reflita em chances de gols", comentou Arthur Elias em entrevista coletiva.

Ele também comentou um pouco sobre as expectativas para o confronto contra o Japão

"Podem esperar um jogo muito equilibrado, com duas equipes que vão querer ficar com a posse de bola, um jogo altamente técnico e com muitos duelos individuais. Tem tudo para ser um grande confronto. Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário. O Japão é uma grande seleção, mas o Brasil também é. É uma Seleção que precisa conquistar resultados melhores, e é para isso que eu estou aqui", disse o treinador.

Possíveis escalações

BRASIL: Lelê, Antonia Silva, Rafaelle, Lauren, Tamires; Luana Bertolucci, Ary Borges, Marta; Geyse Ferreira, Bia Zaneratto, Adriana. Técnico: Arthur Elias

JAPÃO: Tanaka; Minami, Takahashi, Shimizu; Hasegawa, Miyazawa, Kumagai, Nagano e M. Tanaka; Endo e Chiba. Técnico: Futoshi Ikeda.