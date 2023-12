Arthur Elias valoriza vitória brasileira e projeta futuro da Seleção: "Penso o futebol de forma contínua"

O Brasil venceu o Japão na tarde desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena. Em tarde recheada de emoções, a Seleção Brasileira saiu atrás do placar, virou, sofreu um empate, mas, nos acréscimos, marcou o gol do triunfo por 4 a 3 contra as japonesas.

Após a partida, o técnico Arthur Elias comentou sobre a vitória brasileira e ressaltou a atenção como um dos critérios predominantes para ter sofrido no jogo.

"Foi um jogo com momentos muito diferentes, principalmente no segundo tempo. Acho que foi um grande jogo, são duas equipes que tentam ficar com a bola, tentam construir o jogo e a nossa ideia foi tirar essa posse de bola do Japão. A posse de bola acabou sendo igual na partida, no número de finalizações também muito próximos. Os números de passes, acertos de passes também muito próximos, a gente um pouquinho melhor que o Japão. Então, considerei a partida muito equilibrada, e o que eu gostei foi o que tenho tentado trabalhar com esse grupo, que é elas acreditarem. Não só acreditar até o final, como foi a Gabi no lance dela, a Bia e também a Priscila, que fez o gol nos minutos finais. Então, acho que essa é uma caracteristica delas. Delas entrarem em campo para defender a Seleção Brasileira de uma forma cada vez mais confiante e encorajada para jogar, para marcar. Então, isso pra mim foi o ponto forte do jogo. A organização da equipe a gente tem bastante coisa para melhorar, e também é parte mais psicológica do jogo, porque vi que a equipe sentiu bastante quando tomou o segundo gol. A gente precisa lidar melhor com esses momentos e também saber explorar as jogadoras que entram ao longo da partida. É todo mundo aprender com os erros, que os erros são da equipe, e a gente não pode deixar um placar de 3×1 quase escapar como foi", reiterou.

O comandante também foi firme ao comentar sobre o horário da partia, marcada para às 15h15.

"O horário das 15h, do meio da tarde, ou de manhã, são horários ruins para se jogar futebol. Agora, tem toda uma questão porque esses horários são colocados. E eu não tenho acesso a todas informações. Mas acredito que um dos fatores foi a reta final do campeonato masculino (…) Agora, foi incrível mesmo ver o torcedor apoiando, estando aqui", destacou.

Arthur, ao ser questionado sobre Priscilla, rasgou elogios à jogadora e projetou mais oportunidades com a camisa canarinha.

"Ela foi muito merecedora da convocação. Fez uma Libertadores incrível. É uma jogadora que tem o faro de gol, que olha muito para o gol, tem qualidade na finalização e velocidade também. Acho que ela tem tudo para ter um futuro brilhante. Em relação a parte psicológica, com certeza ela ficou ansiosa, teve nervosismo. A questão é a mulher, a jogadora saber lidar com isso, assim como todos nós. E ela fez um jogo que conseguiu controlar bem (questão psicológica) e a bola do gol foi característica dela, batendo e tirando da goleira, no alto. A tendência é ter sequência, porque aqui na seleção o critério sempre vai ser o mais justo dentro do que as jogadoras estão apresentando", pontuou.

Por fim, Arthur Elias projetou a evolução da seleção para os próximos compromissos brasileiros.

"Eu penso futebol de uma maneira muito contínua. Então a equipe precisa ter uma organização em todos os momentos. As reações precisam ser muito rápidas e muito sincronizadas (com e sem a bola). Para mim, essas fases do jogo estão sempre juntas. O que eu posso colocar é que a gente tem a evoluir em tudo (…) Mas também vejo o lado positivo nosso, de ter vencido essa equipe tão forte. E tem o lado mental, que para mim é determinante. A gente não pode sentir o gol e deixar o Japão crescer na partida como cresceu. O jogo ficou tão em aberto, que a gente poderia ter saído daqui derrotado. Mas fizemos por onde, acreditamos e as atletas são merecedoras, estão de parabéns", finalizou.

O Brasil volta a campo neste domingo (03), em novo amistoso contra o Japão, no Estádio do Morumbi.