Dezembro chegou e, com ele, a contagem regressiva para a 19ª edição do Jogo das Estrelas

O mês de dezembro chegou e a tradicional contagem regressiva para a principal partida festiva de fim de ano já foi acionada. E pode anotar aí na agenda: no dia 27, novamente entre o Natal e o Réveillon, o anfitrião Zico receberá no Maracanã craques do presente e do passado pela 19ª edição do Jogo das Estrelas, evento beneficente realizado desde 2004. E a organização promete um cardápio variado e de muita qualidade.

“Estamos numa expectativa muito grande, o evento cresce a cada ano. Em 2022, tivemos uma festa maravilhosa no Maracanã, com ingressos esgotados, e esperamos repetir isso nesta 19ª edição. E estamos preparando algumas surpresas. Contamos também com a sorte, por conta da agenda de jogadores e ex-jogadores, mas o planejamento já está a todo vapor e espero que possamos fazer mais uma festa linda e histórica”, disse Júnior Coimbra, organizador do evento.

Trazer grandes craques de renome nacional e internacional sempre foi um diferencial do Jogo das Estrelas. Logo na sua segunda edição, em 2005, quando ainda era realizado no Centro de Futebol Zico (CFZ), o presente para o público foi o argentino Diego Maradona. A partir daí, nunca mais os astros mundo afora deixaram de bater ponto no evento de Zico. Nomes como Seedorf, Davids, Saviola, Asprilla, Vitor Bahia e Petkovic foram algumas das feras.

Isso sem falar nos principais jogadores brasileiros, os que marcaram e ainda marcam seu nome na história do futebol, de diferentes gerações. Desde Rivelino, passando por Júnior, Andrade e Adílio, por Careca, Romário, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Kaká e Roberto Carlos, até Adriano Imperador, Neymar, Vinícius Júnior e Endrick. E, até hoje, em cinco palcos distintos: além de CFZ e Maracanã, o jogo já passou por Nilton Santos, Morumbi e Estádio Luso-Brasileiro.

Para a edição deste ano, a organização já deve começar a anunciar os craques na próxima semana, quando também já será divulgada a venda de ingressos, que terá uma carga inicial promocional. Lembrando que parte da renda da partida é revertida para instituições de caridade e projetos sociais, o que sempre foi o maior objetivo do Jogo das Estrelas.