Wesley Carvalho lamenta empate do Athletico-PR com Cruzeiro: "Infelicidade de tomar um gol no final"

Na noite desta quinta-feira (30), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 no Estádio do Mineirão e ficou sem chances de se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem. Wesley Carvalho concedeu sua entrevista coletiva, após o término da partida. O treinador comentou sobre o confronto, os atletas Bento e Vitor Roque e sobre a não classificação para o torneio internacional mais importante.

Análise da partida

"Conseguiram liberar a torcida para ajudá-los. Na posse de bola no primeiro tempo não fomos tão eficazes, mas em contrapartida fomos bem em ter suportado a pressão do Cruzeiro no primeiro tempo. Saber jogar, sofrer ali e faltou talvez um jogador que tenha perna rápida para puder numa transição dessa, roubar uma bola e criar uma transição, o Cruzeiro estava nos dando isso no primeiro tempo. Tivemos uma oportunidade com o Willian em uma boa recuperação de bola e não conseguimos fazer. Já no segundo tempo, nós nos organizamos melhor no intervalo. Voltamos fechando mais os corredores, o Cruzeiro estava no 4-3-3, estava conseguindo fazer essa ligação do zagueiro aos caras que estavam jogando no meio e causando um certo transtorno. Ajustamos isso com o Erick, Bueno e o Vitor Roque ali na frente e tivemos a felicidade de marcar um gol. Tenho que parabenizar os atletas pela entrega, pelo entendimento da estratégia montada para o jogo e tivemos essa infelicidade de tomar um gol no final".

Sobre o gol

"Nós ficamos bastante felizes com o gol, que nós trabalhamos bastante esse tipo de jogada de fundo de área, de quina de área contrária. Já fizemos dois ou três ou quatro gols assim, contra o Corinthians, contra o Palmeiras e contra o própria Bahia".

Destaque de Bento e Vitor Roque

"São dois jogadores especiais. Bento é um dos três melhores goleiro do país na atualidade. E ainda é um garoto, tem muito a evoluir e dizem que goleiro quanto mais velho melhor e ele tem uma longa trajetória ai que nos vai dar muitas alegrias na seleção brasileira. Assim também com Vitor Roque que é crucial e com muita potência, apesar de não estar recuperado totalmente, você vê que ele sente ainda, fisicamente também, ele não consegue ter rendimento de performance para fazer várias ações, uma atrás da outra, como ele fazia. Mas devemos parabenizá-lo pela entrega e respeito que ele tem pelo clube mesmo na situação que está".

Athletico fora da Libertadores 2024

"Não tem mais possibilidade de Libertadores, mas nós temos que terminar bem, temos que pensar em chegar nos oito primeiros principalmente, porque o Fluminense está na nossa frente e nos leva uma possibilidade de começar a Copa do Brasil do ano que vem, na terceira fase. Não no início, naqueles campos que não são bons, então assim, temos que pensar muito nos próximos jogos que vamos fazer".

Próximo jogo

O Furacão volta a campo no próximo domingo (3), contra o Santos em casa, às 18h30.