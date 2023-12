Projeto Mano Menezes: novo presidente do Corinthians pretende manter treinador até o fim de 2026

O empresário Augusto Melo, de 59 anos, foi eleito como novo presidente do Corinthians para os próximos três anos, tempo de mandato no time alvinegro.

Sendo assim, ele já iniciou toda a sua preparação juntamente dos integrantes da sua chapa para assumir a instituição. Nesse sentido, Augusto começou a trabalhar com pensamentos internos sobre elenco, setor técnico e tudo que envolve o trabalho de um presidente de clube.

Quem será o treinador do Corinthians no mandato de Augusto Melo?

Após a sua vitória nas urnas, direto do Parque São Jorge, Melo confirmou que deve dar sequência à Mano Menezes. Vale lembrar, que a pauta do atual técnico do Timão já foi bastante dialogada devido à possíveis falas entre Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e Augusto Melo, agora eleito como o próximo a assumir o cargo. Na época, na coletiva de apresentação de Mano, Duílio disse que mudou seu pensamento dentro do clube em relação aos treinadores após a contratação de Mano Menezes, já que, anteriormente, havia dito que não o contrataria em sua gestão. Por outro lado, quando Mano foi oficializado para o posto de técnico no Corinthians, Augusto declarou que o treinador gaúcho não seria sua prioridade caso vencesse a eleição.

Nessa perspectiva, o ano está terminando, o interesse para a próxima temporada aumenta e, com isso, com esse final de Brasileirão e com as apresentações dentro de campo do time paulista, Augusto Melo disse sobre a confirmação de Mano para o ano que vem, e talvez, até mesmo, para o próximo mandato por completo:

"Mano Menezes é um excelente treinador. E com certeza, dependendo do contrato dele, vai dar sequência nos nossos próximos três anos."

Mano e Augusto já se encontraram para o início das conversas?

Nesta quinta-feira (30), o novo mandatário foi ao CT Joaquim Grava e dialogou com o treinador do Corinthians. A reunião entre Mano Menezes e Augusto Melo aconteceu pelo período da manhã, entretanto a conversa foi bem inicial e não encaminhou para o direcionamento do planejamento para 2024. A ida de Melo ao CT também serviu para o cumprimento do novo presidente ao elenco. Nessa visita, Duílio foi quem conduziu todos os acontecimentos. Ademais, Augusto e Duílio também já se reuniram para o processo de transição entre as gestões. Além disso, Melo já anunciou alguns profissionais nas áreas da coordenação de futebol, no departamento de marketing e financeiro para a nova diretoria alvinegra. Nesse contexto, o ex-zagueiro Chicão, ídolo Corinthiano, ocupará o cargo de coordenador de futebol no clube.