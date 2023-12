Atlético-MG recebe o São Paulo na esperança de ainda brigar pelo título

O Atlético Mineiro enfrenta o São Paulo neste sábado (2), às 21h, no Mineirão. O galo, busca uma vitória para tentar igualar os pontos do líder, o Palmeiras, e continuar mantendo acesa uma esperança de título. Diferentemente da equipe mineira, o São Paulo já não possui nenhum objetivo no campeonato, já que com a conquista da Copa do Brasil, garantiu uma vaga na Libertadores 2024, e com a vitória sobre o Bahia na última rodada, garantiu sua permanência na primeira divisão, ficando a 9 pontos da zona de rebaixamento.

Na última partida, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, derrotou o Flamengo por 3 a 0, fora de casa, no Maracanã, conseguindo uma vitória importantíssima para continuar sonhando com a conquista do Campeonato Brasileiro 2023. A equipe mineira soma 63 pontos no momento, assumindo a terceira colocação, e tendo a mesma quantidade de pontos que o Botafogo, o segundo colocado.

O São Paulo derrotou o Bahia por 1 a 0 fora de casa, porém, o clube busca uma vitória para somar pontos e avançar colocações na tabela, mesmo não tendo mais objetivos concretos no campeonato.

. FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x São Paulo

37ª rodada - Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, 2 de dezembro de 2023, às 21h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (árbitro); Bruno Raphael Pires e Luanderson Lima dos Santos (assistentes); Rafael Martins Diniz (quarto árbitro) e Rodrigo D Alonso Ferreira (árbitro de vídeo)

. PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

Éverson; Saravia (Mariano), Mauricio Lemos (Alan Franco), Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson, Zaracho e Igor Gomes; Paulinho e Hulk.

SÃO PAULO (Técnico: Dorival Júnior)

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo; Lucas Moura e Luciano.