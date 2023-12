Felipão se impressiona com torcida atleticana após vitória sob São Paulo: "Não acreditava mais na vitória"

Na noite deste sábado (2), o Atlético conquistou uma grande vitória diante do São Paulo de Dorival Jr, em pleno Mineirão, com direito a homenagem para o atacante Hulk no pré jogo, a equipe mineira venceu o confronto pelo placar de 2 a 1, com o gol tricolor tendo sido marcado por Luciano, de pênalti, e os gols atleticanos foram marcados por Hulk e Paulinho, que marcou nos últimos lances, e se isolou na artilharia do Brasileirão 2023, com 19 gols marcados.

Torcida Fantástica

Foto:Divulgação/Atlético MG

Após o duelo, o treinador Felipão afirmou ter ficado encantado com a força da torcida atleticana, quando os mesmos puxaram o grito de "Eu Acredito", explicando que nem ele mesmo estava confiante em uma vitória de sua equipe após o gol de empate do adversário.

"Essa frase “Eu acredito” arrepia a gente, deixa a gente motivado, deixa a gente diferente.

"Porque nem eu acreditava mais hoje no final de jogo. Quando a gente fez o gol eu ainda disse: “Essa bola não pode ter sido gol, o Paulinho chutou para fora”. Todo mundo estava brincando. É de acreditar. Esse “Eu acredito” tomara que não seja só uma frase do Galo, que seja uma frase que todos nós tenhamos como meta em todos os nossos objetivos. Eu acredito e trabalho para isso.

Acreditar até o fim

Luis Felipe Scolari também comentou sobre a possibilidade do título brasileiro para o Atlético Mg, tendo em vista que, com esta vitória, o Galo conseguiu igualar a quantidade de pontos conquistados pelo atual líder Palmeiras.

"Depois dessa vitória suada sobre o São Paulo, eu quero me referir à torcida do Galo, que eles ainda acreditem sim. Sou o técnico, mas sou torcedor como eles do “Eu acredito” e não se sabe o que vai acontecer. Até quarta-feira que vem estamos brigando pelo título.

Confronto Complicado

Foto:Divulgação/Atlético MG

O atual artilheiro do Brasileirão 2023, e autor do gol da vitória do Atlético MG esta noite, falou um pouco sobre a dificuldade encontrada pela equipe diante do São Paulo, e também no comprometimento em tentar buscar o título até o último minuto possível.

"O São Paulo veio em uma proposta de segurar o jogo, caíram muito durante o jogo. Isso dificultou um pouco a nossa partida. Conversamos no vestiário, que tinha que ter paciência e os espaços iam se abrir. O Hulk fez um belo gol. Infelizmente a gente levou o pênalti. Eu estava convicto que teríamos mais uma chance de gol e que tínhamos que fazer. Fiquei feliz de receber o passe do Hulk e ter dado a vitória para o nosso time. Foi um resultado importante na busca do nosso objetivo. A gente sabe que não depende só de nós. Vamos com fé, com os pés no chão, para chegar no último jogo e buscar mais uma vitória e se possível buscar o tão sonhado Campeonato Brasileiro.

Próximo Compromisso

O Galo volta aos gramados na próxima quarta-feira (6), em que terá de enfrentar o Bahia, com ambas as equipes tendo de conseguir seus bons resultados para alcançarem seus respectivos objetivos, um na briga pelo título, outro pelo rebaixamento. O confronto será na Arena Fonte Nova, às 21h30.