Flamengo vence Cuiabá em jogo de despedida de Felipe Luís e Rodrigo Caio

Clima alegre de despedida dos dois jogadores ídolos da Nação Flamenguista. Felipe Luís e Rodrigo Caio se despedem do Flamengo em uma vitória de 2 a 1 em cima do Cuiabá. Os gols marcados por Luiz Araújo e Pedro, foram responsáveis pelos 3 pontos da equipe carioca, que ainda sonha com um possível título na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo, fez a última partida da carreira no estádio e se emocionou ao ser substituído. O zagueiro, que não irá renovar com o clube, também foi homenageado.

Como fica

Com a vitória, o Flamengo chegou a 66 pontos e garantiu a permanência no G-4 nesta rodada. O Rubro-Negro pode garantir matematicamente a classificação para a fase de grupos da Libertadores neste domingo, caso o Vasco vença o Grêmio. Já o Cuiabá, se mantém na 12° colocação, com 48 pontos. Com a vitória do Palmeiras, o Flamengo ainda tem chances de título, mas precisa contar com uma série de resultados para tirar a diferença no saldo de gols.

Homenagens

Antes de a bola rolar, os jogadores posaram no gramado com as taças conquistadas no clube desde 2019, ano em que chegaram à Gávea, e foram homenageados pela torcida em um mosaico.

Filipe, que se aposentará, foi substituído aos 35 minutos da etapa final e se emocionou novamente na saída de campo. Rodrigo Caio entrou no fim da partida e também se despediu no fim da partida.

2 a 0 de início

Os primeiros 45 minutos foram de domínio absoluto do Flamengo. Após um início frenético, o Rubro-Negro abriu o placar com gol de Luiz Araújo, que mandou no ângulo de João Carlos, sem chances de defesa para o goleiro do Cuiabá. No fim da primeira etapa, o Flamengo voltou ao ritmo ofensivo, criou mais oportunidades claras e ampliou o placar com Pedro, de cabeça, após cruzamento de Arrascaeta.

Para diminuir

No segundo tempo, o ritmo diminuiu. O Cuiabá ameaçou mais o gol de Rossi. O árbitro deu pênalti de Pulgar em Raniele, mas foi ao monitor e anulou a penalidade. Em seguida, Clayson foi derrubado, o árbitro voltou ao VAR e decidiu pelo pênalti. O atacante do Cuiabá foi para a cobrança e descontou