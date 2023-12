Grêmio recebe o Vasco para tentar entrar no G-4

Na tarde deste domingo (03), o Grêmio recebe o Vasco da Gama, na Arena do Grêmio, às 18h30, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o Imortal, o jogo representa a chance de entrar no G-4, a depender do resultado do confronto entre Flamengo e Cuiabá. Já o Vasco, joga para tentar se livrar do rebaixamento.

Para os torcedores que não estarão no estádio, o jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view) e pelo SporTv (canal fechado).

O apito será comandado por Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), ele será auxiliado por Bruno Boschilia (Fifa-PR), Thiaggo Americano Labes (SC) e Gustavo Ervino Bauermann (SC). O VAR estará sob responsabilidade de Wagner Reway (Fifa-PB).

Como chega o Grêmio

Na última rodada, o Grêmio venceu o Goiás sob seus domínios. O jogo terminou 2 a 1 para o time de Renato Portaluppi. Os gols do time gaúcho foram marcados por Ferreirinha e Cristaldo. Morelli descontou para o time esmeraldino.

Para o confronto desta tarde, Carballo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Pepê será o parceiro de Villasanti no meio-campo. O destaque fica para a despedida de Luis Suarez da Arena do Grêmio. A expectativa de público para essa despedida é de 50 mil jogadores.

O time provável do Grêmio é: Caíque; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Everton Galdino, Nathan Fernandes e Luis Suárez.

Como chega o Vasco

Na última rodada, o time carioca recebeu o Corinthians em São Januário e perdeu por 4 a 2. O resultado não foi positivo, apesar do time ter saído na frente do placar duas vezes. Os gols da partida foram marcados por: Puma e Vegetti, para o Vasco, e Romero (2), Moscardo e Giovane, para o Corinthians.

O treinador Ramón Díaz terá um desfalque de peso: Gary Medel, que teve um edema na coxa detectado. Léo, que volta de suspensão deve formar a dupla de zaga com Maicon.

O time carioca deve começar com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair, Paulinho, Payet (Robson, Marlon Gomes ou Rossi), Pec e Vegetti.