Com a mão na taça, Palmeiras recebe o Fluminense para o 'jogo da vida' no Brasileirão

Na tarde deste domingo, Palmeiras e Fluminense se enfrentam em duelo válido pela 37a rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). O Verdão pode sacramentar de vez o título em caso de vitória, já que mantém três pontos à frente do segundo colocado e conta com um saldo de gols muito superior aos concorrentes. Enquanto o Flu vem para cumprir tabela.

Com uma mão na taça

O Alviverde vem embalado para esta reta final de campeonato, o time está há três partidas sem perder, contando com duas vitórias. No seu último compromisso, goleou o já rebaixado América-MG, por 4 a 0. O time comandado por Abel Ferreira é líder, com 66 pontos, mesma pontuação do perseguidor Atlético-MG, que conta com um jogo a mais. Em caso de vitória, o Verdão chega na última partida precisando de um singelo empate para ser campeão.

A partida marca a volta de alguns nomes, entre eles, Abel Ferreira, a principal peça para a remontada Alviverde na temporada. Dentro das quatro linhas, o treinador conta com a volta de Gustavo Gómez, Mayke e possivelmente Luan. Com a volta desses jogadores, Abel deve montar o esquema tático com três zagueiros, que foi primordial para a ascensão no returno do campeonato.

Provável escalação

Weverton; Luan (Naves), Murilo e Gustavo Gómez; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

QUEM NÃO TÁ ANSIOSO, TÁ VIVENDO ERRADO! 🙃



A ÚLTIMA DECISÃO EM CASA NA TEMPORADA! HOJE É DIA DE LUTAR POR MAIS TRÊS PONTOS FUNDAMENTAIS! HOJE É 𝐃𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐌𝐄𝐈𝐑𝐀𝐒! 💚🤍#AvantiPalestra #PALxFLU#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/1ZV4mxZRih — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 3, 2023

Cumprindo tabela

O atual campeão da Libertadores vem relaxado e sem obrigações para o confronto, o que mostra bem isso é, Cano, Arias, Nino, Marcelo e Ganso não viajaram junto a delegação para o duelo. A equipe carioca apenas cumpre tabela na competição, hoje ocupa a sétima posição, com 56 pontos somados. Além disso, o mundial já acontece daqui duas semanas e os olhos tricolores estão totalmente voltados para ele.

Fernando Diniz terá de improvisar na lateral direita, já que Samuel Xavier segue lesionado e Guga cumpre suspensão; o provável substituto é Yony González.

Provável escalação

Fábio, Diogo Barbosa, Nino, Thiago Santos e Yony González; Martinelli, André, Lima e Daniel; Keno e John Kennedy.

Retrospecto

No total, as equipes se enfrentaram 118 vezes em toda história. O Verdão tem ampla vantagem sobre os Tricolores. São 62 vitórias do Alviverde, contra 37 triunfos dos cariocas e juntos somam 19 empates. No último confronto quem levou a melhor foi o time do Diniz, quando venceu por 2 a 1, no Maracanã, ainda no primeiro turno do Brasileirão.

Arbitragem

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)