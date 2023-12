Dorival Jr exalta atuação do São Paulo apesar de derrota para Atlético MG: "Nunca deixamos de competir"

Na noite deste sábado (3), o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Mg, pelo placar mínimo, 2 a 1 para a equipe mineira em pleno Mineirão, com os gols da partida tendo sido marcados por Luciano, na penalidade, e pelo lado dos mineiros, Hulk e Pauinho colocaram a bola na rede. Com esta derrota, o tricolor segue estagnado na décima colocação do torneio, enquanto seu adversário, o Galo igualou os 66 pontos conquistados pelo líder Palmeiras até o momento, e segue mais vivo do que nunca pelo título da liga nacional.

Trabalho Duro

Foto:Divulgação/São Paulo

O comandante Dorival Jr, comentou após a partida sobre uma possível falta de comprometimento de sua equipe após o título da Copa do Brasil 2023, e o mesmo rebateu, afirmando uma grande crescente de rendimento no Campeonato Brasileiro, mesmo após tendo conquistado a inédita taça para o clube.

Nunca deixamos de ser uma equipe competitiva. As pessoas falam sem ter noção do que acontece em uma semana de trabalho. Disseram que o São Paulo tirou o pé em determinado momento do campeonato. Nossa campanha pós-título foi ainda melhor. Quando falaram que estava de sangue doce, (o time) nunca esteve de sangue doce.

Jovens em alta com o chefe

Dorival também falou um pouco das oportunidades cedidas a jovens jogadores, que pouco tempo atrás estavam atuando pelas categorias de base da equipe paulista.

"Fico feliz de a equipe estar produzindo mesmo com a mudança de nomes, entrada de garotos, vinda de outros afastados um tempo no DM. Isso mostra que o São Paulo tem potencial, força e capacidade para fazer uma competição um pouco diferente.

Desempenho satisfatório

O treinador também aproveitou o seu tempo em sua coletiva de imprensa e fez uma análise do desempenho do tricolor na partida de hoje, em que por muitos momentos da partida, foi o favorito para sair com os três pontos.

"Fizemos uma boa partida. Foram vários os momentos que não tivemos o controle do jogo e não criamos boas oportunidades. Uma pena que tenhamos saído com o resultado que não imaginávamos – acrescentou Dorival.

Marca Importante

Foto:Divulgação/São Paulo

Por parte dos atletas que estiveram dentro das quatro linhas, o atacante Luciano, autor do gol da sua equipe no duelo, falou um pouco sobre a importante marca com a camisa do São Paulo, mas afirmou ter vontade de trocar sua marca individual pela vitória do time.

"É uma derrota difícil, a gente criou mais, isso todo mundo viu. Eu tive uma chance clara e desperdicei, depois acabei fazendo o gol. É uma derrota injusta, se tivéssemos tido um pouco mais de atenção poderíamos sair com a vitória. É um gol importante para mim, em uma data especial, mas que eu trocaria pela vitória.

Próximo Compromisso

O São Paul volta a campo na próxima quarta-feira (6), em que fará a sua despedida da temporada 2023, diante do Flamengo, no Estádio do Morumbi, às 21h30.