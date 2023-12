Fortaleza vence o Goiás e se classifica para a Sul-Americana 2024

Neste domingo (3), o Fortaleza recebeu o Goiás, na Arena Castelão pela 37° rodada do Brasileirão, e conquistou a vitória por 1x0 com gol de Guilherme aos 6 minutos de jogo.

Primeiro tempo morno

O Fortaleza começou o jogo apostando na velocidade do seu ataque, e marcou o único gol do jogo logo aos 6 minutos de partida, com uma transição muito rápida para o ataque. Thiago Galhardo recebeu uma bola no meio campo, dominou e tocou no meia atacante Calebe, que cruzou para dentro da área, deixando o atacante Guilherme cara a cara com o goleiro Tadeu, o atacante bateu de primeira no cantinho e marcou o único gol da partida, o primeiro tempo terminou sem outras chances de perigo para ambas as equipes.

Segundo tempo de poucas chances

No segundo tempo, quem iniciou o jogo indo para o ataque foi a equipe do Goiás, que chegou pela primeira vez na área do Fortaleza aos 6 minutos da segunda etapa, o ataque iniciou com o Guilherme Marques que tocou na intermediaria para o Morelli, que deixou a bola para Pedrinho puxar para o lado e finalizar, mas o chute saiu sem força e o goleiro João Ricardo encaixou tranquilo.

3 minutos depois o Leão do Pici, respondeu com uma finalização de Yago Pikachu, o lateral do tricolor recebeu um cruzamento de Guilherme, finalizou de chapa mas a bola acabou saindo por cima da meta do goleiro Tadeu.

Último confronto

O Fortaleza volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30 da noite, contra o Santos, na Vila Belmiro, o Leão entra em campo apenas para cumprir tabela, pois já está garantido na Sul-Americana.

Já o Goiás volta a campo também na quarta-feira (6), às 21h30 da noite, contra o América Mineiro, no Hailé Pinheiro, as duas equipes já estão rebaixadas para o Campeonato Brasileiro série B do ano que vem, e também entram em campo para apenas cumprir tabela.