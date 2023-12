Thiago Nunes projeta próxima temporada do Botafogo: "Espero que o que se passou agora sirva de lição"

Para cortar todas as possibilidades de título. Foi assim o clima pós empate em 0 a 0 do Botafogo com Cruzeiro pela 37 rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado jogou a equipe carioca para quinto colocado, para afirmar que o Fogão não tem mais chances de título. O técnico Thiago Nunes foi questionado pós jogo sobre diversos assuntos, e um tratado foi o clima de "oba-oba" citado por Diego Costa.

“Posso falar desde a minha chegada e não houve esse clima de oba-oba, porque eu não iria permitir. O Diego (Costa) foi muito profissional com a gente, esteve muito bem, teve uma lesão que atrapalhou. Desde a minha chegada não houve esse clima, não posso falar do que aconteceu antes. Conhecendo os profissionais que aqui estão, creio que não houve isso. Creio que faltou experiência. Hoje a gente cumpriu o 10º jogo sem vencer, mas não foi algo exclusivo do Botafogo. O Atlético-MG teve um momento igual, reverteu e chega com chances de título na última rodada.”

“Espero que o que se passou agora sirva de lição para a próxima temporada para que não se repita isso. Não só para a torcida, mas para o clube. Que se blinde e nunca se crie esse clima que o Diego.”

Recuperar a confiança

Com a queda para a quinta posição, agora, para o Técnico Thiago Nunes, a missão é recuperar a confiança.

“Quando se trabalha em equipes de massa, tem que estar sempre preparado para cobrança. Não pode fugir dessa responsabilidade. É um peso que se paga. Esses 28 anos tem um peso na relação com o torcedor. Única forma de reatar é vencendo. Se não vencer, esse sentimento vai continuar aumentando e sendo sustentada por uma grande frustração. Temos que terminar a temporada, fazer uma análise do porquê aconteceu. Se a gente ficar remoendo isso, a gente nunca dá um passo à frente."

"Eu penso que o final dessa temporada acabou sendo duro para o Botafogo porque chega com chance real de ser campeão e esgota todas as possibilidades por situações que ninguém está preparado. Creio que sempre há vida no dia de amanhã. Meu papel é encontrar meios de fortalecer esse processo e o emocional dos jogadores. Dos que estão aqui e dos que vão chegar. Porque quem vem tem que estar preparado para aguentar.”

O treinador foi questionado sobre outros assuntos:

Onde o Botafogo errou?

"Muito difícil fazer avaliação do começo da temporada. Mesmo que eu tivesse opinião formada, não externaria em respeito aos profissionais. Não vivi uma situação como essa, de ter tantos jogos com gols depois dos 90 com tom de dramaticidade tão grande. No futebol, as coisas não acontecem por uma só razão. Cada um de nós tem uma teoria. Somos privilegiados com mais informações, mas hoje cada um tem uma teoria. Eu prefiro guardar e debater isso internamente. Com muito respeito ao torcedor. Tem coisas que podemos externar, outras temos que reservar internamente para proteger as pessoas e principalmente a instituição. Temos todos um olhar para a situação crítica que atravessamos, mas ao mesmo tempo temos que olhar para as coisas positivas. Dentro desse balanço temos que fazer uma avaliação pensando no amanhã. Não podemos colocar 30 jogadores em um balaio comum e dizer que o Botafogo não é um clube em crescimento. Meu papel é ajudar tendo um olhar técnico, pragmático e objetivo"

Perda do título

"Qualquer derrota impacta. Agora temos que ver o que fazer com esse impacto. Podemos abaixar a cabeça ou evoluir com essa situação que estamos passando. Eu continuo com um foco muito forte para o jogo contra o Inter, mas já pensando na próxima temporada. Eu vim para um projeto de longo prazo e estou com a mentalidade voltada para isso. De fortalecer o projeto do clube. De dar amparo técnico de tudo que eu já vivi dentro do futebol. Para que a gente possa ter o Botafogo brigando em cima da tabela, não só em 2023, mas também em 2024. Que a gente tenha um início de ano melhor para que possa sofrer menos e ter uma equipe mais temporada. Espero estar capitaneando esse projeto na próxima temporada e nas seguintes"