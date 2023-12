Abel Ferreira elogia jogadores e diz que seu futuro ainda não está definido: "Isso é especulação"

Na tarde deste domingo (3), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque e ficou muito próximo do título brasileiro. Abel Ferreiraconcedeu sua entrevista coletiva, após o término da partida. O treinador falou sobre especulações de sua saída e do possível título do Verdão.

Abel fica?

“Não vou comentar especulações, vocês sabem como é o futebol brasileiro. Já falei ao longo do ano, tem várias especulações, é normal. O mais importante é o jogo mais importante do ano, queremos carimbar este título, porque neste momento não somos campeões e queremos muito ser”.

“Não defini, vocês sabem. Sabem o que passa comigo, que eu tenho contrato. Isso é especulação”.

Tempo para refletir

“Na primeira ou na segunda Libertadores disse que ia parar e refletir, como faço todos os anos. Já disse outras vezes que estava de saco cheio, e isso não é mentira nenhuma. É difícil fazer jogos e viagens a cada três dias, ter entidades do futebol brasileiro que insinuam que você é isso ou aquilo, acham que isso é fácil? São três anos, não três dias. Todos os anos, chego ao final, tenho um relatório pronto do que pedi no ano anterior, o que aconteceu e o que penso que será o futuro do clube. Este relatório está pronto para ser entregue. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro, mas eu não sou ingrato”.

Arrancada inédita do Palmeiras

“Digo duas coisas. Tivemos a 14 pontos, ou 13. Disse a eles que, se largassem, eu seria o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem (o campeonato), eu largaria. Essa foi a primeira. E a segunda foi que vos disse: temos uma oportunidade de sair daqui, eu como melhor treinador e vocês como melhores jogadores. São estes momentos que podem nos fazer crescer e retornar ainda melhores, e acho que eles entenderam o que quis dizer”.

Orgulho de seus jogadores

“Eu não tinha sentido que eles tinham largado, mas com 14 pontos atrás o natural seria pensar que não havia mais o que fazer. Também sempre disse que temos uma identidade, um caráter, esta equipe tem uma história neste clube. Foram essas duas frases, que eles conseguiram entender, e isso me enche de orgulho”.

“Não é uma equipe que conseguem criar rótulos ou só dar um destaque, isso me enche de orgulho. Se este time tirar a camiseta, mesmo assim todos sabem que é o Palmeiras a jogar. Mesmo sem ver o nome (dos jogadores). Se tirar a camiseta a todos, ninguém sabe quem é, mas olhando para a forma de jogar dá para dizer que é o Palmeiras. Conseguimos uma identidade”.

Próxima partida

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (6), contra o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 pela última rodada do Brasileirão.