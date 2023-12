Arthur Elias minimiza resultado após derrota do Brasil diante do Japão

A Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 0 para o Japão no Morumbi. No entanto, a derrota não foi de todo o mal para o técnico Arthur Elias, que minimizou o resultado e valorizou a postura do Brasil na partida diante das japonesas.

"Não estou preocupado com o que falam, estou preocupado com a evolução da seleção brasileira e isso está acontecendo nitidamente, as jogadores estão jogando com confiança, entrega e entendendo os posicionamentos e as mudanças de função, claro que falta muito, mas de forma rápida, tive pouco tempo de treinar e estou muito satisfeito, pois enfrentamos a seleção japonesa que é base da que esteve na Copa. Elas foram uma das melhores da Copa e fizeram 4 a 0 na campeã do mundo, foram eliminadas na prorrogação, perdendo da Suécia que é uma grande seleção", disse.

O comandante ainda ressaltou que, mais do que resultados, a maior importância para a equipe é o desenvolvimento de um trabalho.

"Estou preocupado em desenvolver a Seleção, no nosso ambiente, na nossa mentalidade, isso está acontecendo e estou muito satisfeito. A organização da equipe vai aprimorando, hoje falhamos sem uma agressividade de marcação tanto na bola parada quanto no chute despretensioso de fora da área", completou.

Mudando o esquema tático em relação a vitória por 4 a 3 diante das japonesas na Neo Química Arena, o treinador avaliou o desempenho da Seleção taticamente.

"Acho que gerou problema para o Japão, que teve que mudar para o segundo tempo, mas acho que poderíamos ter ido melhor. A vantagem pelo lado com uma só pelo lado, a ala e as outras três por dentro me pareceu uma decisão que ia ajudar a Seleção com posse de bola e criamos vantagem assim, a característica das jogadoras escolhidas favorece a agilidade, uma condução de bola e induzir e achar o lado, ter jogo por dentro e na quebra, sempre com profundidade".

"Para marcar, até tínhamos uma vantagem, numa linha de cinco que estava alta e parecia apenas três só, mas numericamente estávamos certos, acho que funcionou, foi bem executado em boa parte do jogo e tivemos erros de finalização, do último passe que a gente poderia ter criado chances mais claras, para além das que criamos. As falhas pontuais são coisas que a gente vai resolvendo, estou bem tranquilo o sistema foi bem treinado", finalizou.

Agora, o Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, às 18h, para enfrentar a Nicarágua, na Fonte Luminosa, em Araraquara.