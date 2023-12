Maicon adota postura confiante após derrota para o Grêmio: "Fazer o dever de casa"

Em jogo válido pela trigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Vasco perdeu para o Grêmio por 1 a 0, na Arena do Grêmio. O artilheiro da noite foi Luís Suarez, em sua partida de despedida na casa gremista. Com essa derrota, o Gigante da Colina continua lutando para não cair, mas de forma positiva, depende somente de si mesmo na última rodada do Brasileirão.

Após o término do confronto, o zagueiro cruzmaltino Maicon disse sobre o rendimento na partida e o resultado negativo contra o Imortal:

"Nosso time não jogou pensando nos adversários. Jogamos para ganhar. Fizemos um bom primeiro tempo, mas levamos gol no começo do segundo. Não deixamos de lutar. O objetivo era ganhar. Agora é seguir e fazer o dever de casa."

O atleta ainda completou falando do comportamento da equipe no campeonato em tom confiante:

"Aqui têm jogadores experientes. A gente deu uma grande volta, muitos nos davam como rebaixados. Superamos as dúvidas. Agora é bola pra frente. Temos mais um jogo e vamos cumprir o nosso dever de casa"

A situação vascaína ainda preocupa a torcida pela diferença de um ponto na tabela, em relação à seus concorrentes, Santos e Bahia, que nessa rodada, também saíram derrotados. O Santos que está na frente do Vasco, na décima quinta colocação, com seus 43 pontos, já o Bahia é quem inicia a zona da degola com 41 pontos. Apesar do Gigante da Colina estar com 42 pontos na décima sexta posição, o Vasco poderá garantir a sua permanência com um resultado positivo em seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, e com isso, pode não depender de uma combinação de resultados nas outras partidas da rodada.

Nesse contexto, pela trigésima oitava rodada, o Vasco da Gama enfrentará o Red Bull Bragantino, que briga na parte de cima da classificação para conseguir ficar entre os quatro melhores colocados da competição. A partida será realizada em São Januário, na próxima quarta-feira (06), às 21h30 (horário de Brasília). Vale lembrar, que todos os embates dessa última rodada do Brasileirão serão jogados no mesmo dia e horário, ou seja, a emoção permanecerá até o apito final do último jogo encerrado.