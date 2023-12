Vasco viverá tensão para decidir seu destino na rodada final do Brasileiro

O Vasco viajou a Porto Alegre para visitar o Grêmio precisando vencer para poder garantir a permanência na Série A. O clube dependia, neste domingo (3), além da vitória, de uma sequência de resultados para seguir vivo na briga contra a queda para a segunda divisão.

O resultado em questão era a derrota do Bahia para o América Mineiro fora de casa. Caso houvesse a combinação de vitória do Vasco e derrota do Bahia, Vasco estaria garantido fora da zona de rebaixamento e salvo do risco de queda.

Parte dessa combinação desejada até veio, que foi a derrota do Bahia. O tricolor perdeu por 3 a 2 para o time mineiro em jogo emocionante. Já a parte mais importante, que era a vitória do Vasco, não veio.

Vasco perdeu em 1 a 0 com gol de Luis Suárez, o que garante ao menos que o time durma essa rodada fora da zona, mas não esteja garantido fora do risco de rebaixamento.

Outro resultado relevante foi a derrota do Santos para o Athletico Paranaense na Ligga Arena. O resultado mantém o Santos vivo na briga contra a queda, também.

Em resumo: para a última rodada, Vasco, Santos e Bahia entram em campo com risco de ter a queda selada.

Bahia enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa, Vasco recebe o Bragantino em casa e Santos enfrenta o Fortaleza em casa.

O contexto parece indicar que a probabilidade maior é de que o Vasco e o Santos se deem bem, pois pegaram os adversários tidos como mais acessíveis. O Bahia enfrenta um Atlético Mineiro que corre risco de ficar fora do g-4 e vem de recente vitória contra o Flamengo por 3 a 0 fora de casa.

Vasco recebe um Bragantino sem maiores pretensões, já que está garantido na Libertadores, porém sem chance de conquistar a vaga direta. Santos recebe um Fortaleza também sem maiores pretensões, pois já se garantiu na próxima sul-americana e está distante de risco de queda.

Toda a tendência de uma reta final pegando fogo. Vasco depende apenas de si para se manter na elite do futebol nacional. Vencendo o Bragantino, não precisará de nenhum outro resultado para selar a permanência.

Caso perca, depende de derrota do Bahia para que não seja rebaixado.