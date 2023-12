Fluminense define lista de inscritos para o Mundial de Clubes

A Fifa divulgou nesta quarta-feira (6) a lista de inscritos do Fluminense para a disputa do Mundial de Clubes, torneio que ocorrerá na Arábia Saudita a partir do dia 12 de dezembro.

Considerando a restrição da lista, o técnico Fernando DIniz teve que optar por algumas escolhas. As novidades ficam por conta das ausências notáveis de Lelê e Léo Fernández. Por outro lado, Thiago Santos e Daniel ganharam a confiança do treinador e estarão no mundial.

Outra novidade consiste na presença de Samuel Xavier. O lateral sofreu entorse no joelho esquerdo diante do São Paulo, mas conseguiu se recuperar a tempo e retornou à lista de relacionados diante do Grêmio, na rodada final do Brasileirão.

Tudo indica que Samuel Xavier iniciará no banco de reservas e ganhará alguns minutos diante do Grêmio, no Maracanã. A partida de logo mais, às 21h30 pelo horário de Brasília, marca o último jogo do tricolor carioca antes da viagem para a Arábia Saudita.

A equipe brasileira está garantida na semifinal e enfrentará possivelmente o Al-Ittihad (Arábia Saudita), que entrará em campo pela fase de playoffs diante do Auckland City (Nova Zelândia). O vencedor deste confronto terá pela frente o Al Ahly (Egito), na segunda rodada, em confronto que enfim definirá o adversário do Fluminense nas semifinais no dia 18 de dezembro, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Fluminense no Mundial de Clubes

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes.

Defensores: Samuel Xavier, Marlon, Marcelo, Felipe Melo, Nino, Diogo Barbosa, Guga e David Braz.

Meias: Alexsander, André, Martinelli, Daniel, Ganso, Arias, Thiago Santos e Lima.

Atacantes: Cano, John Kennedy, Keno e Yony González.

De olho no Manchester City

O principal concorrente do Fluminense na disputa da competição será o Manchester City. Atual campeão da Champions League e da Premier League, a equipe de Pep Guardiola também estreará apenas nas semifinais.

Os Citzens entrarão em campo no dia 19 de dezembro, enfrentando na semifinal o vencedor de León (México) e Urawa Reds (Japão).