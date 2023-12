Com uma mão na taça, Palmeiras visita Cruzeiro no Mineirão para confirmar conquista do dodeca

Na próxima quarta-feira (06) ocorrerá a última rodada de um dos campeonatos mais disputados dos últimos tempos. Virtualmente campeão, o Palmeiras viaja até Belo Horizonte (MG) para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 21h30 no horário de Brasília.

Somente uma tragédia impede o Verdão de conquistar seu décimo segundo Campeonato Brasileiro, pois a equipe paulista está há três pontos de distância para Atlético-MG e Flamengo, além disso, o saldo de gols do Alviverde é superior aos rivais (8 em relação ao Galo e 16 ao Mengão).

Cruzeiro

O Cabuloso se livrou do rebaixamento ao empatar em 1x1 contra o Athletico-PR em casa na última rodada. Agora o objetivo dos mineiros é garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2024, cujo está bem encaminhada. A Raposa se encontra na 14º posição com 46 pontos conquistados, o único time que pode tirar essa vaga do Cruzeiro é o Santos.

Em caso de vitória do Peixe e derrota cruzeirense, o Alvinegro empata em número de pontos, mas ultrapassa o Cabuloso em quantidade de triunfos. A Raposa contará com o retorno do lateral direito, William, após cumprir suspensão.

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas, Lucas Silva e Japa; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Arthur Gomes. Técnico: Paulo Autuori

Palmeiras

O Alviverde chega ao Mineirão com uma mão e meia na taça. Um título muito inesperado há um mês atrás se tornou realidade após a grande ascensão da equipe na competição e principalmente com a brusca queda de rendimento do Botafogo. Uma temporada repleta de incertezas e polêmicas entre diretoria e torcida, está sendo finalizada com o nono título da vitoriosa "Era Abel Ferreira".

Nos últimos 11 jogos, o Verdão conquistou oito vitórias fundamentais para o crescimento do clube dentro do Brasileirão. A última derrota do Palmeiras no campeonato faz quase um mês, quando no dia 8 de novembro, o Flamengo venceu por 3x0.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murillo e Piqueréz (Vanderlan); Zé Rafael, Richard Ríos e Veiga; Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Rafael da Silva Alves (FIFA/RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira