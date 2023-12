O Brasil é Verde pela 12ª vez! Com o resultado conquistado nesta noite diante do Cruzeiro, no Mineirão, o Palmeiras confirmou mais uma conquista nacional para sua imensa galeria de taças.

No entanto, se engana quem acredita que o título foi conquistado contra o Cabuloso. A consagração alviverde começou em abril, em um duelo marcado pelo reencontro do Allianz Parque com o ídolo alviverde Deyverson. Depois disso, foram 37 rodadas onde os comandados de Abel Ferreira tiveram cabeça fria e coração quente para levantar mais um caneco do Brasileirão. Abaixo, confira os caminhos palestrinos para a conquista do bi-campeonato.

Confira os caminhos do Dodeca:

Rodada 1: Palmeiras 2 a 1 Cuiabá

Rodada 2: Vasco 2 a 2 Palmeiras

Rodada 3: Palmeiras 2 a 1 Corinthians

Rodada 4: Goiás 0 a 5 Palmeiras

Rodada 5: Palmeiras 4 a 1 Grêmio

Rodada 6: Palmeiras 1 a 1 RB Bragantino

Rodada 7: Santos 0 a 0 Palmeiras

Rodada 8: Atlético-MG 1 a 1 Palmeiras

Rodada 9: Palmeiras 3 a 1 Coritiba

Rodada 10: São Paulo 0 a 2 Palmeiras

Rodada 11: Bahia 1 a 0 Palmeiras

Rodada 12: Palmeiras 0 a 1 Botafogo

Rodada 13: Athletico-PR 2 a 2 Palmeiras

Rodada 14: Palmeiras 1 a 1 Flamengo

Rodada 15: Internacional 0 a 0 Palmeiras

Rodada 16: Palmeiras 3 a 1 Fortaleza

Rodada 17: América-MG 1 a 4 Palmeiras

Rodada 18: Fluminense 2 a 1 Palmeiras

Rodada 19: Palmeiras 1 a 0 Cruzeiro

Rodada 20: Cuiabá 0 a 2 Palmeiras

Rodada 21: Palmeiras 1 a 0 Vasco

Rodada 22: Corinthians 0 a 0 Palmeiras

Rodada 23: Palmeiras 1 a 0 Goiás

Rodada 24: Grêmio 1 a 0 Palmeiras

Rodada 25: Bragantino 2 a 1 Palmeiras

Rodada 26: Palmeiras 1 a 2 Santos

Rodada 27: Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG

Rodada 28: Coritiba 0 a 2 Palmeiras

Rodada 29: Palmeiras 5 a 0 São Paulo

Rodada 30: Palmeiras 1 a 0 Bahia

Rodada 31: Botafogo 3 a 4 Palmeiras

Rodada 32: Palmeiras 1 a 0 Athletico

Rodada 33: Flamengo 3 a 0 Palmeiras

Rodada 34: Palmeiras 3 a 0 Internacional

Rodada 35: Fortaleza 2 a 2 Palmeiras

Rodada 36: Palmeiras 4 a 0 América-MG

Rodada 37: Palmeiras 1 a 0 Fluminense

Rodada 38: Cruzeiro a Palmeiras