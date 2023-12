Palmeiras vence Cruzeiro e conquista o 12º título do Campeonato Brasileiro

O Brasil é verde pela 12ª vez na história! A Sociedade Esportiva Palmeiras é campeã do Brasileirão 2023! A noite desta quarta-feira (06) é mais um dia que ficará guardado para sempre nas memórias palestrinas espalhadas por todo o planeta. O Verdão visitou o Cruzeiro no Estádio Mineirão e empatou com o Cabuloso por 1 a 1, consolidando assim mais um título brasileiro em sua gloriosa trajetória. O gol que garantiu o Dodeca para o Alviverde foi marcado por Endrick, ainda na primeira etapa, enquanto Nikão empatou no segundo tempo.

ENDRICK DECISIVO!

Foto: Divulgação/CBF

Necessitando de uma enorme combinação de resultados para perder o título brasileiro, o Palmeiras entrou em campo de forma leve, sem se sentir pressionado e apresentou seu melhor futebol para se sagrar dodeca campeão brasileiro.

A primeira grande chance alviverde veio com Endrick, aos oito minutos, que exigiu boa defesa de Rafael Cabral em chute cruzado após bom passe de Zé Rafael. O Cruzeiro soube responder e levou muito perigo com Arthur Gomes, aos 12 minutos, quando Weverton fez bela intervenção. Aos 18, Endrick, em sua segunda tentativa parou no goleiro mineiro.

No entanto, a terceira veio para ficar! O camisa nove recuperou na intermediária e mandou o primeiro chute tentando a cobertura. Rafael Cabral desviou com a mão, e o camisa 9 aproveitou o rebote na sobra para mandar para o fundo das redes e abrir o placar no Mineirão.

Entretanto, os donos da casa queriam acabar com a festa palestrina. Aos 24, Bruno Rodrigues quase empatou de bicicleta, mas parou no arqueiro alviverde. 14 minutos depois, o Cabuloso chegou novamente e, dessa vez, com muito perigo. Após boa tabela na ponta esquerda, Fernando Henrique recebeu bola longa na pequena área e mandou por cima do gol. Aos 44, foi a vez de Matheus Pereira ficar no quase com mais uma defesa de Weverton, fazendo com que o Verdão fosse aos vestiários com a vantagem e o título nas mãos.

A CONSAGRAÇÃO FINAL!

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com as mãos na taça do Brasileirão, o Palmeiras voltou ao segundo tempo em uma contagem regressiva para erguer o caneco. 45 minutos mais acréscimos separavam o Maior Campeão Nacional do país de mais um título brasileiro.

Com muito apoio da torcida alviverde, o campeão brasileiro soube controlar o resultado, segurar os três pontos e pouco sofreu com os mineiros e criou boas oportunidades.

Aos 22, Veiga limpou a marcação e bateu com força para grande defesa de Rafael Cabral, que mandou para escanteio. Na cobrança, Gómez tirou tinta da trave celeste. Antes disso, Endrick havia finalizado na marcação do Cruzeiro, também tirando o grito de quase da torcida palmeirense, que aguardava ansiosamente para soltar o grito de campeão.

Os donos da casa, entretanto, não queriam ver a festa paulista no Mineirão e seguiam buscando o gol de empate. Aos 30, Robert arriscou de longe com muito perigo e o técnico Paulo Autori promovia entradas de atacantes para buscar o empate. Aos 34, a pressão deu resultado e Nikão empatou a partida após mandar um balaço para as redes.

O Cabuloso seguiu a todo o vapor ao ataque, mas isso não chegava nem próximo do suficente para estragar a festa do Verdão. No fim, com o empate em 1 a 1, o Cruzeiro garantiu sua vaga na Conmebol Sudamericana e o Palmeiras ergueu mais um brasileirão.

Enquanto a equipe que se torna imortal na história palestrina faz a festa no Gigante da Pampulha, o verde toma conta das ruas do Brasil, em uma comemoração digna de quem ostenta sua fibra e sabe ser brasileiro.

O BRASIL É VERDE!

Foto: Divulgação/Brasileirão

O Brasil segue sendo verde! O Palmeiras confirmou seu 12° título brasileiro e chegou aos 70 pontos. Com uma campanha marcada por 20 vitórias, 10 empates e oito derrotas, o Verdão conquistou o bi-campeonato com certa autoridade na última rodada.

O Cruzeiro, que lutou para não cair durante o Brasileirão, chegou ao último jogo do ano sem chances matemáticas de voltar a Série B. Com 46 pontos, a campanha do Cabuloso foi marcada por 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, ocupando o 14° lugar.

QUE VENHA 2024!

Foto: Divulgação/CBF

A rodada desta noite marcou o último compromisso das equipes brasileiras em 2023. Agora, Palmeiras, Cruzeiro e todos os clubes do Brasil voltam a campo apenas em 2024, pela disputa de seus respectivos estaduais.

O Verdão, Campeão Brasileiro de 2023 disputará, no ano que vem, a Supercopa do Brasil, o Paulistão, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O Cabuloso, por sua vez, participará do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e do Brasileirão.