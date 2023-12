Marlon Santos, do Juventude, demonstra confiança na BG Cup: "Ansiosos para mostrar nosso potencial"

Depois do vice-campeonato do Gauchão Sub-20 e da vaga para a Copa de Brasil de 2024, o Juventude vive grandes expectativas para a BG Cup. Uma das promessas do clube, o jovem atacante Marlon Santos demonstrou confiança para o início do torneio e destacou a busca pelo troféu.

"Estamos ansiosos para mostrar nosso potencial. Fizemos uma grande temporada, conseguimos a classificação para a Copa do Brasil de 2024 e fomos vice-campeões do Gauchão Sub-20. O torneio será muito disputado, mas vamos deixar tudo de nós em campo para buscar o troféu", disse Marlon Santos.

O primeiro compromisso do Juventude na competição será contra o Athletico-PR neste sábado (09), às 13h30, no CAT Caju. O atleta de 18 anos também falou sobre suas expectativas para o jogo.

"Tenho certeza que será uma grande partida. Vamos enfrentar um time que tem muita qualidade, o Brasil inteiro sabe disso. Sem dúvidas, todas as equipes vão entrar com tudo nesse começo para manter o sangue nos olhos durante o torneio", finalizou o jogador.