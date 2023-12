Presidente da CBF é deposto do cargo

Na tarde desta quinta-feira (07) o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, foi deposto do seu cargo pelos desembargadores, Mauro Martins e Mafalda Luchese, da 21ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o relator Gabriel Zéfiro.

Quem comandará a CBF?

Com a saída de Rodrigues do cargo, quem toma posse como presidente interino é José Perdiz, atual presidente do Supremo Tribunal da Justiça Desportiva (STJD). A gestão de Perdiz terá duração de 30 dias, até que haja novas eleições para a presidência da CBF e que possam ser conduzidas.

Os vice-presidentes da Confederação também foram afastados, a decisão só será validada a partir de quando for publicada, que no caso seria segunda-feira, já que é feriado na Justiça e a CBF não tem nenhum funcionário, pois deram férias gerais a todos.

Entenda o caso

Tudo começou em 2017 quando as novas regras das eleições da entidade foram propostas na Assembleia Geral da CBF, que na época era comandada por Marco Polo Del Nero, foram questionadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Entretanto, a decisão ocorreu sem ter participação dos demais clubes filiados à Federação Brasileira.

Nero acabou saindo do cargo e em seu lugar foi eleito Rogério Caboclo que seguiu mandato até 19 de abril de 2019. Em 2021 Caboclo foi afastado por denúncias de assédio e sua eleição foi anulada, inclusive a de seus vices.

Rogério Caboclo | Foto: CBF

Em agosto daquele mesmo ano, Ednaldo foi eleito interinamente para o cargo de presidente e teria que cumprir o mandato de Caboclo que era até abril de 2023. Ednaldo e o Ministério Público do Rio de Janeiro assinaram uma TAC que estabelecia novas regras eleitorais, com a ideia de acabar com a ação, resultando em intervenção da CBF.

A intervenção se deve porque Ednaldo não poderia assinar a TAC já que ele é o presidente interino e poderia ser beneficiado pelo acordo para as próximas eleições. Os vices também ficaram inconformados com a ação, essas alegações serão cobradas na Justiça nesta quarta-feira (13).