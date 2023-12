Após último jogo do Corinthians no ano, Mano Menezes já projeta 2024

O Corinthians finalizou a temporada com vitória sobre o Coritiba, por 3 a 1, no Couto Pereira. A equipe ficou na 13a posição, com 50 pontos conquistados. O treinador, Mano Menezes, comentou sobre os altos e baixos do time, avaliou seu trabalho desde que chegou, exaltou seus jogadores e sobre o escape do rebaixamento.

Avaliação do trabalho

O técnico Alvinegro exaltou a dedicação dos jogadores, comissão e seu próprio trabalho no tempo em que comandou a equipe neste ano.

“Quando a gente chegou, o Corinthians nunca esteve entre os últimos quatro colocados, é importante ressaltar isso. Mas a reta final de um campeonato como esse, foi muito dura, a gente teve que construir algo de onde pudesse tirar nesse período.” Disse o treinador.

“Com bastante trabalho, os jogadores e todos sempre se dedicaram muito. Em determinado momento desses jogos, não íamos ter um futebol tão brilhante, teríamos que ter força, superação, mental forte para passar por essas questões. Foi isso que a gente tentou construir nesse pouco tempo de trabalho e os jogadores entenderam bem isso, com muita humildade e simplicidade.” Completou, Mano.

Planejamento futuro

Questionado sobre erros que não podem ser cometidos novamente na próxima temporada, o treinador disse.

“Como participei apenas de dois meses de planejamento, seria muito deselegante sair apontando erros aqui para vocês. Mas, quando as coisas acontecem, você consegue elencar algumas faltas que aconteceram no período - uma delas é o Corinthians não vencer dois jogos consecutivos no campeonato, e que não vence, não faz campanha.” Comentou o treinador.

Contratações na próxima janela

“Acho que ficar apontando setores é gerar especulação, não é assim que você trabalha nessa hora. Primeiro vamos trabalhar em um assunto bem complexo, que é saber quem fica, quem sai, que não é uma coisa tão simples como 2 + 2, que é como as pessoas imaginam de fora. Então temos que ter calma, porque depois se criam expectativas mais altas ainda nos torcedores e em todos.” Disse o treinador, ao ser questionado sobre os pontos carentes da equipe.