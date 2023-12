Endrick alcança a marca de 11 gols no Campeonato Brasileiro e é protagonista no título Alviverde

Nesta quarta-feira (06), em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 1 a 1, com gol de Endrick. Assim, sacramentou de vez o 12° título da equipe na história da competição.

Destaque desde os tempos da base, o garoto Endrick subiu para o time profissional do Palmeiras quando completou 16 anos. Atuando na reta final do Campeonato Brasileiro de 2022, o atleta teve bom início e participou de 5 jogos, marcando 3 gols e 1 assistência.

Vale ressaltar que o jogador iniciou no sub-11 do Verdão e foi campeão em todas as categorias que passou, um feito inédito na história do clube. Ele se tornou o profissional mais jovem a marcar um gol com a camisa do Palmeiras e posteriormente vencer o 11° título brasileiro.

OSCILAÇÃO E VOLTA POR CIMA

Neste ano, Endrick iniciou a temporada como titular da equipe, e mesmo participando de alguns gols, o jogador sofreu uma oscilação ao decorrer dos jogos e acabou passando boa parte da temporada no banco de reservas.

Após a eliminação para o Boca Juniors, na Libertadores, Abel Ferreira voltou a utilizar Endrick no time titular quando vinha de bons jogos saindo do banco. De lá pra cá, foram 12 jogos atuando como titular, marcando 6 gols e alcançando a marca total de 11 gols no Brasileirão deste ano. Vale destacar sua grandiosa atuação na épica virada por 4 a 3 contra o Botafogo, na ocasião, o camisa nove marcou 2 gols. Dessa forma, sendo disparadamente muito importante para a reação do time no segundo turno e a conquista do Dodeca campeonato Alviverde.

Com o gol marcado contra o Cruzeiro, Endrick superou uma marca inédita de Neymar quando atuava no Santos. Com 11 gols marcados, o atacante do Palmeiras é o primeiro garoto com menos de 18 anos a superar os números do astro, que marcou dez gols no Brasileirão de 2009.

Com suas grandes atuações comandando o ataque do Verdão, o treinador Carlo Ancelotti foi questionado sobre a chegada de Endrick ao time do Real Madrid, e foi muito sincero na resposta.

"Estamos observando e estamos encantados com ele. Estamos observando que sua evolução é muito, muito rápida. Estou encantado que possa estar conosco na próxima temporada." Exaltou o treinador.

O camisa nove se juntará ao time Espanhol em julho do ano que vem, quando completa 18 anos.

PROTAGONISTA DO TIME

Logo após o jogo, na festa do título, Endrick foi questionado sobre a chance de ser eleito o craque do campeonato e ter sido o protagonista do time na competição.

"Não acho que eu seja protagonista, meus amigos falaram que eu tenho chance de ser o craque do campeonato, mas para mim isso não importa, eu só tenho que agradecer por ter um time assim, o protagonismo é de toda equipe e eu só tenho a agradecer por estar aqui." Comemorou o jogador.

Com apenas 17 anos, Endrick alcança o seu segundo título do Campeonato Brasileiro e o Verdão se isola ainda mais como o maior campeão nacional do Brasil.