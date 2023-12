Campeão no Pan, Miranda tem proposta do exterior e de clubes da Série A

Com multa de 30 milhões de reais e próximo de poder assinar um pré-contrato com outra equipe, o zagueiro Miranda deve ter um destino novo na próxima temporada. O jogador que 69 partidas pelo Vasco, é um dos jogadores mais antigos no clube, tendo estreado em 2018 nos profissionais e de lá pra cá, jamais foi negociado.

Cria da base da equipe cruzmaltina, o jovem foi um dos convocados para o Pan-Americano deste ano e ajudou o Brasil a conquistar a medalha de ouro, marcando o único gol da vitória diante dos Estados Unidos.

Foto: Divulgação/Think Sports

Pela idade (23) e qualidade técnica, Miranda vem sendo procurado por clubes do exterior da Rússia, México, Estados Unidos e grandes clubes da Série A do Brasileirão. O jogador tem aprovação por grande parte da torcida do Vasco, mas agora o clube se vê em uma situação um pouco complicada. Caso não renove com defensor em breve, provavelmente irá vender por um valor bem abaixo, caso contrário, Miranda pode sair de graça para qualquer outra equipe em junho.

A história do Miranda no Vasco começou nas categorias de base, sempre sendo referência e capitão. Com grande personalidade, Miranda sempre assumiu o posto de cobrador de pênalti quando necessário, inclusive foi um dos quatro cobradores do Brasil no Pan-Americano, convertendo e ajudando a conquistar a medalha de ouro. Pelo Vasco, Miranda disputou diversos clássicos e enfrentou jogadores consagrados como Arturo Vidal, Renato Augusto, Suarez, Arrascaeta, entre outros. Com toda experiência adquirida, talvez tenha chegado o momento do jogador respirar novos ares ano que vem.