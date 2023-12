Vasco marca no fim, vence Bragantino em São Januário e se garante na Série A

Em São Januário, o Vasco o recebeu o Red Bull Bragantino para confronto que valia a sua vida na primeira divisão. O time carioca entrou em campo precisando vencer para não depender de ninguém, porém caso não vencesse, dependia de não vitória do Bahia contra o Atlético Mineiro, em Salvador.

No va a bajar!

Logo cedo, o Vasco começou o jogo tendo dificuldades. O Red Bull Bragantino começou dominando as ações de jogo e conseguiu criar as melhores chances, mas ainda sem conseguir achar o gol.

Ainda nos minutos iniciais, Marlon Gomes sentiu dores e foi substituído por Paulinho, que entrou dando cara nova ao meio campo. Poucos minutos após ter entrado, Paulinho marcou o primeiro gol da partida, a favor do Vasco.

Pouco após esse gol, Paulinho, do Atlético Mineiro, abriu o placar em Salvador. Dessa forma, Vasco ia parcialmente se garantindo na primeira divisão.

A ida ao intervalo era otimista, pois todos os resultados favoreciam a permanência do clube carioca. Ao Bragantino, a leitura parecia ser de equiparar a força imprimida pelo elenco cruzmaltino.

Com poucos minutos da segunda etapa, o Bragantino encontrou o gol do empate com Léo Ortiz. Nesse meio tempo, Bahia havia virado a partida em Salvador e o Vasco passava a estar na zona de rebaixamento.

Vasco passaria a estar muito aguerrido após o gol sofrido e poucos minutos depois passaria a ficar com um a mais, pois Léo Realpe foi expulso por lance faltoso em Serginho.

A vantagem numérica deu ainda mais ênfase ao ímpeto cruzmaltino, que encontrou já nos 15 minutos finais um gol com Serginho. Dali em diante, os clubes insistiriam para furar a defesa um do outro, mas sem sucesso.

Apito final, Vasco sela a permanência e o Bragantino, mesmo derrotado, sai de cabeça erguida, pois foi aguerrido e não vendeu barato a derrota.

Fim de temporada para ambos os clubes e para o futebol brasileiro. Bragantino terminou entre os 6 melhores times do Campeonato Brasileiro, conquistando a vaga para a Libertadores, por meio das preliminares.

Vasco sela sua permanência e agora pode respirar tranquilo enquanto planeja a próxima temporada.