Corinthians não renovará com Renato Augusto, Gil, Giuliano e Cantillo

O Corinthians comunicou Renato Augusto, Gil, Giuliano e Cantillo que os seus contratos não serão estendidos. Os vínculos contratuais dos jogadores encerram no próximo dia 31 de Dezembro. Sendo assim, eles estarão livres no mercado para acertarem com outro clube.

Renato Augusto

O meia de 35 anos, ídolo da Fiel torcida, terminou 2023 com 45 partidas, 6 gols e 10 assistências. Renato continuará atuando na próxima temporada, e tudo indica que será em algum outro clube brasileiro, bem provável que seja o Fluminense. Nesse contexto, outras equipes que disputarão a Série A do ano que vem já sondaram a situação do camisa 8 do Timão.

Gil

O zagueiro de 36 anos foi bastante utilizado por todos os treinadores que passaram no clube ao longo do ano, ele foi considerado titular por todos os técnicos. Nessa temporada, disputou 60 jogos e marcou 4 vezes. Gil deixará o Corinthians no top-15 de atletas com mais jogos na história. Ele é o décimo quinto com 444 partidas. E também, vale lembrar, ele é o quarto zagueiro juntamente com Célio Silva com mais gols feitos no Corinthians, totalizando 19 gols.

Giuliano

O atleta chegou ao Timão em 2021, após ficar um longo período fora do futebol brasileiro. Pelo alvinegro paulista, Giuliano marcou 12 gols em 143 jogos disputados. O meio-campista de 33 anos voltou à titularidade do time depois da chegada de Mano Menezes. Nesse sentido, exceto no início do ano com Fernando Lázaro, Giuliano permaneceu por um bom tempo no banco de reservas com Cuca e Vanderlei Luxemburgo. Porém, foi visível a importância do meia nessa reta final de Campeonato Brasileiro, fazendo a sua função no meio campo do Corinthians com o comando técnico de Mano.

Cantillo

O colombiano veio para o Time do Povo na temporada de 2020, na época, à pedido de Tiago Nunes, hoje no Botafogo. O jogador de 30 anos gerou grandes expectativas ao torcedor na sua vinda, mas nunca rendeu o esperado, com isso, perdeu cada vez mais seu espaço durante todo seu contrato.

Dessa maneira, o Corinthians finaliza seu ano, mas já pensando em 2024. As renovações, saídas e chegadas irão só aumentar daqui pra frente no clube do Parque São Jorge.