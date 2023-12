Há 10 anos a Portuguesa caía para a Série B

No dia 8 de dezembro de 2013 a Associação Portuguesa de Desportos jogava contra o Grêmio no Canindé, essa era a última rodada do Brasileirão daquela temporada e a Fabulosa já havia escapado do rebaixamento com 47 pontos na tabela, entretanto, uma coisa naquele jogo mudaria o destino da Portuguesa até os dias de hoje.

Caso Héverton

Naquele mesmo jogo, o técnico da época, Guto Ferreira escalou o jogador Héverton aos 32 minutos do segundo tempo, porém o jogador estava irregular, já que estava expulso desde o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Tricolor Gaúcho acabou terminado em empate por 0 a 0, fazendo com que a Lusa continuasse sua trajetória para o próximo ano.

Mexeu, a Lusa: Wanderson dá lugar para Heverton. — Portuguesa ❤️💚 (@Lusa_Oficial) December 8, 2013

O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) fez o julgamento do atleta rubro-verde e ficou de fora do jogo contra a Ponte Preta, após a análise do caso, foi definido que Héverton ficaria mais um jogo expulso.

O Flamengo também teve caso semelhante relacionado ao jogador André Santos, que também estava irregular e foi escalado em partida contra o Cruzeiro após ter que cumprir suspensão após a final da Copa do Brasil cujo o rubro-negro foi campeão. André foi expulso nos minutos finais e teria que ficar fora da próxima partida, de acordo com o procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt.

Paulo Schmitt | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em defesa, o Flamengo falou que o atleta já havia cumprido a expulsão ao não jogar contra o Vitória, mas a defesa foi contestada e o time carioca perdeu 4 pontos na tabela, mas não foram rebaixados já que a Portuguesa também perdeu seus 4 pontos e deu a brecha para o rubro-negro e o Fluminense se salvarem na competição.

Alguns rumores sugerem que os envolvidos no rebaixamento da Lusa e da escalação irregular tenham recebido de R$ 4 milhões até R$ 25 milhões, mas até hoje não há nenhuma prova que comprove essa movimentação.

O que aconteceu com a Portuguesa?

Em 2014 disputou a Série B, com os problemas financeiros e a desestabilização do elenco, comissão técnica e diretoria, o clube foi rebaixado para a Série C em último colocado com apenas 25 pontos.

Em 2015, tentou até se segurar, mas em 2016 foi rebaixada, agora para a Série D, de lá até hoje a Portuguesa segue em uma montanha-russa, subindo e descendo para a quarta divisão.

Em 2022, a Lusa viu uma esperança ao voltar à elite do futebol paulista, com isso, têm tentado se manter viva com o apoio do torcedor e busca de patrocinadores.

Mesmo na elite, o time rubro-verde continua sem divisão e busca a vitória na Copa Paulista para poder voltar para os torneios nacionais, caso chegue a final da competição, mas perca, pode conquistar vaga para a Copa do Brasil, mas isso varia da escolha do vencedor.

A última vez que o clube venceu a Copa Paulista foi em cima do Marília em 2020, em 2021 foi disputar a Série D novamente, mas foi rebaixado e voltou para a edição de 2022 do torneio para retornar ao palco nacional.

Um time que já foi vice-campeão brasileiro, tricampeão paulista e campeão da Série B hoje usa isso apenas como história e tenta voltar aos antigos dias em que era reconhecido como um time a nível de elite nacional.

Sequência

A Portuguesa retorna em 2024 pelo Paulistão, seu adversário será o Inter de Limeira no estádio Major José Levy Sobrinho no dia 21 de janeiro, o horário ainda está a ser confirmado pela Federação Paulista de Futebol.