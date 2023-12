Qual balanço da temporada de 2023 para o Santos?

Chegou ao fim a temporada mais melancólica da história do Santos Futebol Clube, depois de 111 anos o clube jogará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Um ano com muitos mais baixos do que altos terminou da pior forma possível à torcida santista que apoiou o time do início ao fim e esse pesadelo que assombra a Vila Belmiro está apenas começando.

Além do quesito futebol, o Peixe se encontra financeiramente quebrado com dívidas astronômicas e sem perspectiva de receita para 2024, já que além do descenso, o Alvinegro Praiano não disputará a Copa do Brasil. Ademais, o Santos passa por uma instabilidade política enorme nos bastidores do clube com muita pressão em cima do atual presidente Andrés Rueda e uma iminente eleição no próximo sábado (09) para o cargo. Futebolisticamente falando, como foi o ano do Peixe?

Campeonato Paulista

No Estadual de 2023, o Santos novamente teve uma péssima participação e não conseguiu se quer avançar para o mata-mata, sendo eliminado ainda na fase de grupos. O clube estava no Grupo A que tinha o Red Bull Bragantino, Botafogo-SP e a Inter de Limeira. Nesse chaveamento, o time do litoral paulista terminou a competição na terceira posição com mesmo 14 pontos do Botafogo-SP, porém ficou de fora da fase seguinte devido ao número de vitórias (três do Santos contra quatro do time do interior).

Odair Hellmann era o treinador da equipe nessa ocasião. Todas as vitórias do Peixão foram jogando como mandante: 2x1 no Mirassol na estreia, 1x0 no São Bento e 4x0 na Portuguesa. Além disso, o Alvinegro não venceu nenhum clássico: duas derrotas fora de casa por 3x1 (Palmeiras e São Paulo) e um empate por 2x2 diante do Corinthians na Vila Belmiro.

Copa Sul-americana

A exemplo do Campeonato Paulista, o Santos não foi bem na competição internacional e foi eliminado também na fase de grupos. Apesar do bom início vencendo o Blooming na Bolívia por 1x0 na estreia, esse foi o único triunfo da equipe no campeonato. Após isso, o Peixe emendou uma sequência negativa de cinco partidas sem vencer com três derrotas e dois empates, ambos por 0x0. Confira abaixo os resultados desses jogos:

CONFRONTOS RESULTADOS LOCAL Blooming x Santos 0x1 Bolívia Santos x Audax Italiano 0x0 Vila Belmiro Newell's Old Boys x Santos 1x0 Argentina Audax Italiano x Santos 2x1 Chile Santos x Newell's Old Boys 1x2 Vila Belmiro Santos x Blooming 0x0 Vila Belmiro

Foto: Raul Baretta/SAntos FC

Copa do Brasil

Pela competição mais democrática do país, o Peixe estreou na primeira fase vencendo o Ceilândia por 1x0, em Brasília, no dia 23 de fevereiro. Posteriormente, a equipe recebeu o Iguatu, do Ceará, e sem dificuldades ganhou por 3x0. Pela terceira fase do campeonato começaram os confrontos de ida e volta, o Alvinegro enfrentou o Botafogo-SP e venceu os dois jogos (2x0 no interior e 1x0 na Vila).

Com isso, o Peixão se classificou para as oitavas de finais na qual teria o confronto mais complicado até então: o Bahia, primeiro time de Série A. Primeiro duelo foi na Vila Belmiro e empate por 0x0. Na volta, Bruno Mezenga marcou aos 50 minutos do segundo tempo e levou a partida para os pênaltis. O herói acabou virando o vilão, Bruno desperdiçou a última cobrança santista e o clube paulista foi eliminado mais uma vez da competição.

Brasileirão

Flertando com o rebaixamento por três anos consecutivos, nesse ano de 2023 não foi diferente. Desde o começo do campeonato, a meta do Santos era evitar o que se tornaria a primeira queda na história do clube. O primeiro turno do Peixe foi uma tragédia, apenas 18 pontos conquistados em 19 rodadas, com quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, terminando a primeira parte na 17º colocação.

Muitas mudanças de treinadores e novas contratações chegando para agregar o elenco, o Santos melhorou no segundo turno, principalmente após a chegada de Marcelo Fernandes que ficou a frente a equipe da 24ª rodada até o final. Com ele no comando, o Peixão conquistou três vitórias consecutivas e um sopro de esperança para a permanência na Série A. Depois dessa sequência positiva, vieram dois baques enormes: derrota para o Red Bull Bragantino por 3x1 em casa e o inesquecível 7x1 para o Internacional.

Naquele momento, o rebaixamento do Santos parecia inevitável, a pior derrota da história do clube na era dos pontos corrido (igualando marca de 2005 em partida contra o Corinthians). Contudo, por mais improvável que parece, o Alvinegro Praiano emendou sete partidas sem perder e se distanciou da zona de rebaixamento. Resultados expressivos, como as vitórias contra Palmeiras e Flamengo fora de casa, fizeram o torcedor se encher de esperança para a manutenção da equipe na elite do futebol brasileiro.

No entanto, o que parecia ser a salvação alvinegra no campeonato, se transformou em um pesadelo sem fim. Após vencer o Goiás por 1x0 em Goiânia, o Santos ainda empatou com o São Paulo por 0x0 e contra o Botafogo por 1x1 no Nilton Santos e chegava na marca de sete rodadas invicta, porém esses foram os últimos pontos somados pela equipe. Com 43 pontos, a matemática era simples, ganhar mais um jogo e o time estaria livre do risco de descenso. Não foi isso o que ocorreu, duas derrotas pesadas por 3x0 (Fluminense e Athletico-PR) e o Santos chegou na última rodada a dois pontos do Z-4 e dependendo apenas de si para escapar da degola.

Então, o adversário foi o Fortaleza que não disputava mais nada no campeonato, já havia conseguido garantir vaga na Sul-americana e apenas foi para a Vila Belmiro cumprir tabela. Mesmo assim, o Peixe ficou nervoso no confronto e deixava espaços para o time nordestino, até que Marinho abriu o placar. Nesse momento, Vasco e Bahia estavam vencendo e rebaixando o Santos à Série B. Na volta para a segunda etapa, Messias igualou o marcador e estava salvando o time. Com o gol do Vasco em São Januário e a vitória do Bahia, mesmo com o empate, o Santos estava caindo. O desespero bateu na equipe e foram para o tudo ou nada. João Paulo foi para o ataque, o Peixe perdeu a bola e Lucero marcou o gol que rebaixou o Peixe pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro. O Santos encerrou sua participação no Brasileirão com 43 pontos e na 17ª posição.