Destaque do Sub-20 do Água Santa, Carlos Gabriel fala sobre preparação para a Copa SP

Em preparação para a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Água Santa já conhece seus três adversários da Primeira Fase do torneio. O Netuno, que é um dos anfitriões da competição disputando os jogos no Distrital do Inamar, em Diadema (estádio próprio), está no Grupo 26 com Santos, Remo e Nova Venância-ES. Um dos atletas principais do elenco, o zagueiro Carlos Gabriel falou sobre o que espera dos jogos e a importância dessa Copinha para a carreira dele.

“Será a minha última então espero poder deixar minha marca na competição e ajudar o Água Santa a ir o mais longe possível. Tendo como inspiração também o último Paulistão que esse clube fez, que segue sendo uma inspiração para todos nós. É um grupo muito qualificado. Duas equipes grandes do futebol brasileiro e um time que com certeza vai jogar com muita vontade. Vai ser interessante”, contou.

Essa deve ser a terceira Copa SP na carreira do jogador de apenas 19 anos, sendo sua última por conta da idade limite para disputar o torneio. O atleta jogou uma vez pela Portuguesa Santista e outra pelo próprio Água Santa em 2023. Neste ano o atleta participou da campanha que levou o time até as oitavas de final, sendo eliminado pelo Santos.

Foram 23 jogos de Carlos Gabriel nesta temporada e dois gols marcados pelo zagueiro. Todos como titular. Sendo 18 deles pelo Campeonato Paulista Sub-20 e outros cinco pela Copinha.