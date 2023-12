Marcos Rocha renova com o Palmeiras para próxima temporada

Esta segunda-feira (11), o Palmeiras anunciou através de suas redes sociais a renovação do contrato do lateral direito Marcos Rocha, que está no elenco desde 2018. O jogador, que completa 35 anos hoje, tem seu contrato estendido por mais um ano e fica até o final da temporada de 2024 no clube.

Confira a nota do Palmeiras:

“Aniversário e contrato renovado!

Marcos Rocha teve seu vínculo estendido com o #MaiorCampeãoDoBrasil até o fim de 2024.”

Desde que chegou em 2018, o lateral conquistou 11 títulos com a camisa do Verdão sendo eles: 3 Brasileiros (em 2018,2022 e 2023), 2 Libertadores (em 2020 e 2021), 1 Copa do Brasil (em 2020), 3 Paulistas (em 2020, 2022 e 2023), 1 Recopa (em 2022) e 1 Supercopa (em 2023). No ano de 2023, o camisa 2 foi titular nas conquistas da Supercopa e Paulista e teve grande participação na conquista do décimo segundo Brasileiro do Palmeiras.

Na busca pelo título, Rocha entrou em campo 15 vezes como titular de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e 5 vezes como reserva. Com 1 gol na temporada, ele cravou a goleada histórica de 5 a 0 contra o São Paulo em jogo no Allianz Parque, pela 29° rodada do campeonato.

Em vídeo publicado pelo Verdão, o jogador diz que está "muito feliz, muito motivado para que em 2024 possamos juntos buscar nossos objetivos". Nesta próxima temporada, o Palmeiras disputa os seguintes campeonatos: Supercopa, Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.

O jogador teve passagens pela base do Atlético Mineiro, foi emprestado para a Ponte Preta e América-MG e em 2012, passou a jogar no time profissional do Galo. Em 2018 foi emprestado ao Palmeiras e em 2019 firma contrato de 4 temporadas com o alviverde, que compra Marcos Rocha por 8 milhões de reais. Agora se prepara para o seu sexto ano com a camisa do Palmeiras.