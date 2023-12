Em rede social, Ana Luiza celebra ano nas categorias de base da Ferroviária: "Gratidão"

Uma das destaques da base da Locomotiva, a guerreira grená atuou tanto pela categoria sub-17 como pela categoria sub-20, e foi campeã do Paulista sub-20 e vice do Paulista sub-17.



Aninha também atuou pela Ferroviária na primeira e histórica edição da Copinha Feminina, anotando, inclusive, um lindo gol na partida contra o Vitória, ajudando a equipe a conquistar três pontos no torneio.



Ela utilizou as redes sociais para publicar um agradecimento pela temporada vivida e relatou que não esperava ter todas as experiências marcantes que viveu em 2023.



"Para esse fim de temporada, o sentimento ė só de gratidão! Gratidão por ter evoluído como pessoa e principalmente como atleta, gratidão por ter pessoas incríveis ao meu lado! Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que faz e vem fazendo em minha vida, sou grata pela oportunidade que me deu esse ano, não me passava na cabeça estar vivendo tudo isso, só tenho que agradecer! Esse ano, foi de muito aprendizado, evolução, cheio de altos e baixos, vitórias e derrotas, mas o foco sempre foi um só: o sonho. Vamos sempre por mais", relatou.



Com o término da participação da Ferroviária na Copinha Feminina, as meninas do sub-20 só voltam a disputar competições oficiais na próxima temporada.