Veja os nomes do Jogo das Estrelas de Zico no Maracanã

Impressiona a capacidade que Zico e a organização do Jogo das Estrelas têm de reunir os maiores craques do futebol brasileiro e mundial a cada temporada que passa. Sempre foi assim e não será diferente na 19ª edição do maior evento beneficente de fim de ano no Brasil, dia 27, mais uma vez em seu palco principal, o Maracanã. A primeira leva de monstros da bola, do presente e do passado, já foi apresentada.



Praticamente com vaga cativa, já com carteirinha de sócio do evento, a turma da geração do Galinho, como Mozer, Andrade e Adílio. Demais nomes da galeria de crias e ídolos do Flamengo, como Aldair, Sávio, Djalminha, Leonardo, Petkovic, Adriano Imperador, Athirson e Jônatas, também se farão presentes mais uma vez. Assim como o zagueiro Ronaldo Angelim, herói da Nação pelo gol do título brasileiro de 2009.



E não para por aí. Outros que fizeram história no Brasil e no exterior também confirmaram presença, como Éder Aleixo, Aloísio Chulapa, Alex, Amoroso, Juan (lateral), Amaral e o argentino Mancuso. Vai ser possível até assistir de perto à rivalidade do clássico Grenal, com Renato Gaúcho de um lado e D’Alessandro do outro. Para dar um gás no jogo, haverá também os que ainda estão em atividade, casos de Geromel (Grêmio), Luciano (São Paulo), Claudinho (Zenit) e Marcos Felipe e Gilberto, do Bahia.



O responsável por tudo isso, de virar as noites com convites, negociações e confirmações, é Júnior Coimbra, organizador do Jogo das Estrelas. Neste ano, ele admite que conseguiu até entrar em contato com Cristiano Ronaldo, mas sua vinda não será possível porque o Al Nassr jogará no mesmo dia. Ainda assim, ele garante que, como em toda edição, haverá atrações internacionais que levarão o público à loucura.



“Ainda não anunciamos os nomes lá de fora, mas eles virão. Às vezes é difícil conseguir jogadores do exterior por conta do calendário, já que alguns campeonatos não param. Mas é certo que teremos mais uma festa linda, com grandes astros do futebol. Lembrando que fazemos o Jogo das Estrelas para ajudar muitas instituições de caridade, é importante ressaltar isso. E sempre buscamos intercalar projetos que precisam de ajuda. No ano passado foram quase R$ 200 mil em doações”, disse Júnior Coimbra.



Por falar nisso, os ingressos continuam à venda pelo site da Eleven Tickets, no link https://jogodasestrelas.eleventickets.com/#!/home. Bilhetes para os setores Norte e Sul custam R$ 50 (R$ 25 a meia entrada). Setor Leste a R$ 70 (R$ 35 a meia) e Oeste a R$ 90 (R$ 45 a meia). Só é possível comprar um máximo de 4 ingressos por CPF. A venda online segue até o dia do jogo, mas os ingressos também poderão ser adquiridos nas lojas oficiais do Flamengo na Gávea, no Barra Shopping e no Shopping Nova América, de 18 a 27, das 10h às 16h (só não haverá atendimento nos dias 24 e 25).



Já a bilheteria 2 do Maracanã só abrirá para vendas no dia 21, das 10h às 17h (também não haverá funcionamento nos dias 24 e 25). As gratuidades, inclusive, só poderão ser retiradas no estádio.