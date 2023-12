Hector Bianchi comenta a temporada 2023: “Temporada desafiadora e de alegrias”

O Concórdia realizou boas campanhas nas competições que disputou durante 2023. A principal delas, foi na Copa Santa Catarina, em que a equipe conquistou o vice-campeonato.

Lançado ao profissional do Galo do Oeste nesta temporada, o meia-atacante Hector Bianchi, destaca alegria pela sua primeira temporada no profissional.

“Temporada desafiadora e cheia de alegrias. Demos nosso melhor em todas as competições que disputamos. Pessoalmente, foi muito importante ter tido as oportunidades no profissional, espero ter correspondido”, afirmou Hector, que também projetou 2024:

“2024 promete ser ainda melhor pra nossa equipe. Nossa preparação já começou, mesmo nas férias estamos treinando para chegar voando, para buscar resultados ainda melhores”, disse.