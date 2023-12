Jogador do Botafogo-SP é finalista do Puskás

Nesta quinta-feira (14), a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) divulgou os três finalistas ao Prêmio Puskás de 2023. Guilherme Madruga, o meio-campista de 23 anos do Botafogo de Ribeirão Preto, cidade paulista, é um dos indicados ao troféu de gol mais bonito do ano. O brasileiro disputa com o paraguaio Julio Enciso e o português Nuno Santos. Guilherme relata “sensação indescritível” e diz estar muito feliz.

No dia 15 de janeiro de 2024, o vencedor será anunciado em evento sediado na cidade Londres, capital da Inglaterra. Na disputa pelo prêmio, 11 atletas foram nomeados e apenas três se tornaram finalistas. Guilherme Madruga chega para a disputa com o gol da vitória em partida pelo Brasileirão Série B contra o Novorizontino no dia 27 de junho. O camisa 10 balançou as redes em um gol de bicicleta de fora da área.

Julio Enciso, jogador de apenas 19 anos do Brighton, fez o gol do empate contra o Manchester City em jogo da Premier League. Enciso chuta com o pé direito de fora da área e marca gol importante para a equipe.

O camisa 11 do Sporting de Portugal, Nuno Santos, recebe a bola na marca do pênalti e seu chute passa pelos 4 zagueiros do Boavista. Ele cravou a vitória de 3 a 0 em jogo pela Primeira Liga. Nesta temporada pelo o Botafogo-SP, Guilherme jogou 32 partidas sendo titular em todas e marcou dois gols na Série B do Brasileirão. Já no Paulista Série A1, entrou em campo 11 vezes, foi titular em 5 oportunidades e não marcou gols.

O clube do jogador finaliza a temporada na décima segunda colocação da segunda divisão do campeonato brasileiro. Em 2024, participa do Grupo D no Paulista junto com São Paulo, São Bernardo e Novorizontino. A primeira partida da equipe no ano será em janeiro contra o Santos.