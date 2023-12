De volta a SP após dez anos, Marquinhos Pedroso quer surpreender com a Portuguesa no Paulistão: “Tudo é possível”

Novo reforço da Portuguesa, Marquinhos Pedroso acertou seu retorno ao futebol paulista após dez anos – defendeu as cores do Guarani, em 2013. Ciente da responsabilidade que é fazer parte do projeto de reafirmação da Lusa na elite do futebol paulista, o lateral-esquerdo mira no exemplo do Água Santa, finalista do Estadual em 2023, para dizer ao torcedor que novas surpresas podem acontecer no torneio. Ele revela que a oportunidade de jogar novamente no eixo Sul-Sudeste foi importante na decisão de mudar de clube.

“Voltar a São Paulo para disputar o campeonato daqui é algo que me deixou muito animado, porque sei da vitrine que é o futebol paulista. É o torneio estadual mais disputado do País. Quando soube que a Portuguesa tinha interesse em mim, fiquei lisonjeado. Querendo ou não, muitos clubes de elite do futebol brasileiro estão presentes aqui em SP e isso traz visibilidade para todos os jogos. Quem não quer jogar aqui?”, questionou.

No ano passado, o Água Santa fez uma campanha histórica no Campeonato Paulista ao chegar até a grande final, mas acabou derrotado pelo Palmeiras. Marquinhos Pedroso diz que a ideia é conduzir a Portuguesa para o mesmo rumo: surpreender adversários poderosos e ir o mais longe possível na competição.

“Os times paulistas têm muita facilidade para contratar jogadores qualificados, porque todo mundo quer estar aqui e isso torna as partidas mais atraentes. Em 2023, o Água Santa surpreendeu a todos e agora queremos que a surpresa positiva seja a nossa Portuguesa. Óbvio que sabemos da dificuldade que é de encarar equipes com mais poder de investimento, elencos mais numerosos, mas no futebol tudo é possível”, afirmou.

Revelado pelo Figueirense, Marquinhos Pedroso tem 30 anos e disputou a última temporada pelo Vila Nova (GO). Ao longo de toda a sua carreira, já soma mais de 300 jogos e acumula passagens por clubes do exterior. Agora na Portuguesa, o lateral-esquerdo diz que, independente da situação, tentará sempre incentivar o grupo a entrar em campo com foco total para alcançar os objetivos na temporada.

“Eu posso dizer aos torcedores que estou muito entusiasmado com essa oportunidade. Sou um jogador de grupo, que prioriza o coletivo e que tenta sempre animar o astral do grupo. A vontade de vencer tem que ser maior do que qualquer problema que possa aparecer durante o percurso. Espero corresponder às expectativas”, concluiu.