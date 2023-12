Líder em jogos e com melhor defesa da Série A, Luciano Castán chega ao Sport após boa temporada pelo Cruzeiro

Anunciado na última segunda-feira (11), Luciano Castán vai defender o Sport em 2024. O zagueiro chega ao Leão após disputar a Série A pelo Cruzeiro, onde participou de 36 das 38 rodadas.

Aos 34 anos, Castán foi o jogador de linha que mais atuou pela Raposa no Brasileirão. Ele ainda ajudou o Cruzeiro a terminar o campeonato com a melhor defesa. Foram apenas 32 gols sofridos ao longo do torneio.

Individualmente, Luciano Castán liderou a equipe na média de cortes (3,9) por jogo, e ocupou o topo do ranking em outras estatísticas. O zagueiro teve as melhores médias de passes certos (46) e bolas longas (3,8) da Raposa, segundo a plataforma SofaScore.