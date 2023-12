Botafogo chega forte para a primeira final da Copinha feminina e atleta Débora exalta a equipe: "A união faz a diferença dentro de campo''

As gloriosas chegam muito fortes para a primeira final da copinha feminina , com a melhor defesa da competição com apenas 2 gols sofridos em 5 jogos, Botafogo chega após uma semifinal muito disputada contra o Internacional que das mãos de Marizanela foi fundamental para avançar nas finais da competição, pegando o pênalti decisivo.

E conta com o poder ofensivo de Duda Basílio que tem 4 gols sendo artilheira do clube na competição. Além disso vale destacar o coletivo da equipe carioca que é muito forte e visualmente as meninas são muito unidas dentro de campo.



Débora fala para nossa reportagem sobre qual é a sensação de representar o Botafogo na primeira edição da copinha?

"Estou muito feliz pela oportunidade que o Botafogo está me dando e estar na final da primeira copinha feminina é um prazer imenso."



Ela também comenta sobre o que a competição agregou como atleta? " Aprendi muito como a união faz a diferença dentro do campo, quando uma corre pela outra alcançamos nossos objetivos. Agora resta apenas um jogo, e estamos preparados para essa batalha. "





