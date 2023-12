Ídolos do São Paulo e Milan prometem competitividade e festa no Reencontro de Gigantes

Na véspera do Reencontro de Gigantes, partida amistosa entre São Paulo FC e AC Milan, ídolos e representantes das duas equipes destacam a importância do duelo para a história de dois dos maiores clubes de futebol do mundo, em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (15).

Trinta anos após a final do Mundial de Clubes, os ex-jogadores Cafu, Serginho e Costacurta, além do diretor executivo de marketing do São Paulo FC, Eduardo Toni, e o diretor de comunicação do AC Milan, Andrea Mc Leoad, comentaram sobre as expectativas para o evento do dia 16 de dezembro.

Ídolo do São Paulo e do Milan, o ex-lateral Cafu falou sobre a emoção de voltar ao Estádio do Morumbi, palco de momentos mágicos ainda no início da carreira, quando representava as cores do São Paulo. "Vai ser emocionante voltar ao Morumbi e relembrar o que fizemos alguns anos atrás.

É muito fascinante e honroso, algo que mexe com a gente. A história de um clube vencedor não se apaga, está marcada. Somos eternos campeões e toda conquista tem que ser comemorada", destaca Cafu, que aproveitou para brincar sobre a disposição da equipe para o duelo: "Queria brincar, mas o Costacurta disse que vai jogar à vera. Então, é festivo, mas queremos brincar e ganhar", acrescentou.

Ex-defensor do Milan, Costacurta brincou ao ser perguntado se essa seria uma possível revanche da final de 1993. Em tom de brincadeira, o lateral destacou força máxima para o duelo deste sábado. “Posso afirmar que desta vez estamos prontos para vencer o São Paulo”, antecipou o italiano, que poderá ser visto jogando, mas também como treinador da equipe rossonera no Reencontro de Gigantes.

O diretor executivo de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, destacou a parceria com a Forever Sports, que idealizou e executou o Reencontro de Gigantes.

"Propusemos à Forever Sports o desafio de fazer esse jogo com o Milan e estamos aqui hoje realizando esse sonho, que antes parecia uma loucura, e hoje estamos muito felizes em realizar. Temos planos para os próximos anos, vamos ter tempo de planejar bastante coisa nessa linha de homenagear os nossos ídolos”, explicou.

Mestre de cerimônia, Chico Pedrotti apresentou o anel personalizado que será entregue a todos os jogadores do São Paulo campeões mundiais em 1992,1993 e 2005. Em parceria inédita com a Vivara, a joia conta com um design exclusivo que celebra a conquista dos 30 anos do título tricoltricolor.

Encontro de gerações

Capitão do pentacampeonato do Brasil, Cafu finalizou fazendo um convite para que as novas gerações compareçam ao Morumbi e tenham a possibilidade de ver ídolos do passado. "Será um reencontro muito importante para as novas gerações. Crianças e jovens poderão reconhecer os ídolos do passado ao lado de quem viveu os momentos de glória do passado", conta Cafu, que disputará o duelo vestindo a camisa das duas equipes.

Os torcedores podem adquirir as entradas para o amistoso no site http://spfc.totalacesso.com. Os fãs também poderão vivenciar uma oportunidade única com o Forever Experience (http://bit.ly/forever-experience).

A partida também contará com transmissão ao vivo na tv aberta do SBT, na Pay-TV ESPN, e nos canais de youtube da Cazé TV e SBT.