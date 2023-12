Os perigos que o Fluminense enfrentará contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes passam pelo meio-campo

Na última sexta-feira (15), o Al-Ahly surpreendeu as expectativas iniciais do Mundial de Clubes e eliminou o Al-Ittihad com expressiva vitória de 3 a 1, com gols marcados por Al Maâloul, Hussein El Shahat e Emam Ashour.

Os comandados de Marcelo Gallardo tiveram mais posse de bola (57%), finalizações (15), chutes no alvo (6) e melhor aproveitamento nos passes certos (81%). Contudo, a equipe de Karim Benzema não esperava pela efetividade da equipe egípcia na pressão alta.

Nesta segunda-feira (18), o Fluminense enfrentará a equipe egípcia no King Power Stadium, na Arábia Saudita, a partir das 15h, pelo horário de Brasília. Por isso, preparamos um perfil do equipe egípcio antes do início das semifinais do Mundial de Clubes.

Intensidade defensiva é maior ponto forte dos egípcios

A postura do Al-Ahly não surpreendeu àqueles que acompanham a campanha da equipe no Mundial, pois o técnico suíço Marcel Koller manteve a característica tradicional do 4-3-3, com objetivo principal de forçar o jogo ofensivo pelos lados do campo com a bola.

No duelo contra o Al-Ittihad, a equipe egípcia começou marcando em um bloco muito alto de marcação para fechar as linhas de passe neutralizando Fabinho. Ou seja, tudo indica que Marcelo receberá uma atenção especial na marcação caso seja escalado como titular no meio-campo.

Sem a bola, os três meias possuem a função de executar pressão em cima dos meio-campistas adversários, principalmente com Nabil Koka, jogador que deixa o setor de meio-campo para atuar ao lado de Kahraba.

Nos momentos em que as linhas de marcação são baixadas para o bloco intermediário a partir do meio-campo, os zagueiros da equipe adversária ficam livres para tentar sair jogando com certa liberdade. Desta vez, o objetivo principal consiste em limitar opções de passe e forçar o erro adversário antes do terço final do campo.

Construção ofensiva passa por um meio-campista de seleção

Nas fases ofensivas, o Al-Ahly novamente prioriza muito a presença do primeiro homem de meio-campo, com a bola passando muito nos pés de Marwan Atti, jogador de 25 anos que atua na seleção do Egito.

Diferentemente do que ocorreu com o Al-Ittihad, o Fluminense precisa tirar a liberdade do habilidoso meia antes do meio-campo para evitar que o camisa 13 tenha liberdade na construção ofensiva da defesa para o ataque.

O lado mais forte do ataque egípcio consiste no lado direito com a dupla Hancy e Percy Tau, que demonstrou qualidade suficiente para driblar em direção ao gol, enquanto o centroavante movimenta o setor. Por fim, cabe ressaltar que a força física dos atletas também é muito forte e pode oferecer dificuldades para alguns jovens do tricolor.