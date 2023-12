São Paulo vence Milan no Reencontro de Gigantes

A tarde deste sábado (16) foi marcada por grandes homenagens no Estádio do Morumbi. Em comemoração aos 30 anos da conquista do bi-campeonato mundial do São Paulo Futebol Clube, o time de lendas do Tricolor recebeu os históricos craques do Milan.

Com direito a grandes craques como Raí, Cafú, Kaká, Müller, Seedorf e Costacurta, a partida foi marcada por lances icônicos onde torcedores de São Paulo e Milan puderam celebrar a história e reviver grandes momentos do futebol mundial.

Em campo, o Tricolor venceu os italianos por 4 a 1 para a emoção dos saudosos são-paulinos que puderam reviver grandes ídolos e heróis de sua gloriosa história.

Válber abriu o placar para o Tricolor após grande jogada de Kaká, que fez bom cruzamento na ponta da área. Dida soltou a bola e o zagueiro campeão do mundo com o Tricolor empurrou para dentro.

Pouco depois, Ricardo Oliveira saiu frente a frente com Marcos Bonequini e empatou o duelo após mandar forte chute cruzado, fechando a primeira etapa com um empate em 1 a 1.

No segundo tempo, as equipes voltaram com algumas mudanças e o time do Morumbi voltou a frente do placar com um golaço de Dodô, que fez bela tabela de calcanhar com Amoroso. O camisa 19 voltou a marcar de cabeça aos 24, ampliando a vantagem dos donos da casa e, por fim, já nos acréscimos, marcou seu hat-trick e fechou a vitória tricolor por 4 a 1 no Morumbi.