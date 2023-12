Em busca do sonho! Fluminense estreia no Mundial de Clubes contra o Al-Ahly

Na tarde desta segunda-feira, Fluminense e Al-Ahly se enfrentam pelas semifinais do Mundial de Clubes, no estádio Cidade dos Esportes King Abdullah, na Arábia Saudita, às 15h (de Brasília). O Tricolor está em busca do sonhado título, mas pela frente tem duro adversário egípcio, que enfrentou há 62 anos atrás e eliminou a poderosa equipe do Al Ittihad.

Em busca do sonho

O Tricolor carioca disputa o campeonato mundial pela primeira vez em sua história. Atual campeão da Libertadores, o time comandado por Fernando Diniz vem forte para a disputa. O treinador destacou o duro trabalho para chegar a esse nível e o antigo sonho do clube de disputar essa competição.

"Disputar o Mundial de Clubes para nós era o sonho de todos os dias, desde que eu cheguei ao Fluminense. Não foi algo que aconteceu na casualidade, foi muito trabalho. Não é porque você trabalha muito que você vai ganhar, mas trabalhar muito e sonhar todos os dias que é possível te aproximar das conquistas e foi o que nos trouxe até aqui. Continuamos trabalhando sem parar. Vamos procurar fazer o nosso melhor na semifinal", disse Diniz.

Além disso, o Fluzão carrega o peso de mudar o histórico recente dos brasileiros no Mundial, já que o último campeão foi o Corinthians, ainda em 2012. Depois disso, essas equipes não tiveram sucesso em suas participações:

Atlético-MG 2013 - eliminado na semifinal pelo Raja Casablanca

Grêmio 2017 - vice-campeão para o Real Madrid

Flamengo 2019 - vice-campeão para o Liverpool

Palmeiras 2020 - eliminado pelo Tigres na semifinal

Palmeiras 2021 - vice-campeão para o Chelsea

Flamengo 2022 - eliminado pelo Al Hilal na semifinal

O comandante tricolor deve manter a escalação que conquistou a América. John Kennedy segue como opção no banco de reservas, Martinelli deve ser o responsável pelo meio e Samuel Xavier se recuperou a tempo de disputar o mundial. Com isso, o treinador têm todos a sua disposição e vem com força máxima para o confronto.

Provável escalação

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano

A equipe que mais participou do Mundial

O Al Ahly era considerado como ‘zebra’ no confronto contra o Al Ittihad, na semifinal, mas acabou vencendo por 3 a 1 o forte time que tem estrelas como, Benzema e Kanté. Além disso, o time egípcio carrega em seu currículo o posto de equipe que mais participou do torneio em toda história.

Apesar de ser o time com mais participações, nunca conseguiu chegar na decisão. A sua melhor posição foi em 2020, quando venceu o Palmeiras nos pênaltis e ficou com o terceiro lugar. Apesar de não ter estrelas em seu plantel, o time é muito bem treinado por Marcel Koller e com certeza dará vida dura ao Fluminense.

Provável escalação

El Shanawy; M. Hany, El Hanafi, Abdelmonem e Maaloul; Attia, Ashour e Koka; Tau, El Shahat e Kahraba

Reencontro 62 anos depois

Após 62 anos, Fluminense e Al Ahly se reencontram. Nesta ocasião, as equipes disputaram uma partida amistosa, durante uma excursão internacional do Tricolor. O time carioca levou a melhor, venceu por 2 a 1, com gol dos lendários Telê Santana e Waldo.

O próprio clube se manifestou sobre o último confronto em suas redes sociais. Veja a publicação abaixo:

Amanhã, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Al Ahly, do Egito, voltam a se enfrentar depois de 62 anos...



Em 1961, vitória Tricolor sobre os egípcios! Os gols? Das LENDAS Waldo e Telê.



Leia mais >> https://t.co/KaWwQTnnqB pic.twitter.com/FMrP6nQV5T — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2023

Arbitragem

Árbitro: Szymon Marciniak. (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)