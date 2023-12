Primeiro treinador de Marcelo no Fluminense, Alexandre Gama comenta sobre fase nas Laranjeiras: "Muito feliz"

Técnico de futebol com passagem pelo Fluminense no início dos anos 2000, Alexandre Gama, que hohe defende as cores do Lamphun Warrior, da Tailândia, será mais um torcedor do tricolor carioca na luta do clube das Laranjeiras em busca do título inédito do Mundial de Clubes da Fifa.

Ídolo extremo no futebol asiático, Alexandre Gama começou sua carreira no Fluminense e comentou, em entrevista exclusiva a Vavel Brasil, sobre a sensação de ver o Tricolor erguendo o histórico troféu da Conmebol Libertadores de maneira inédita em 2023.

"Comecei minha carreira no Fluminense e fico muito feliz. É um título que, não só o clube, mas também os torcedores eram loucos para ter em sua galeria das Laranjeiras. A gente vê que o clube se estruturou, se preparou para esse momento e aprendeu com 2008. O sentimento é de felicidade, ainda tenho muitos amigos lá dentro e sei o quanto esse momento foi esperado. O clube queria. É bom pro Fluminense, trás mais visibilidade até mesmo aqui fora, onde não falavam do clube. A gente fica muito feliz", disse Gama.

Com papel fundamental para a revelação do ídolo Marcelo, Gama também comentou sobre o retorno do lateral ao clube após se tornar um dos maiores jogadores da história do Real Madrid.

"O Marcelo chegou para fazer a avaliação no Fluminense na minha categoria, então fui o primeiro treinador dele. Acho que fui quem mais passou tempo com ele na base. Ele chegou no infantil e depois trabalhamos juntos até os juniores. A gente vizualizou um fenômeno quando chegou e de forma muito rápida ele já demonstrou suas qualidades e o quanto ele era diferente. Ele passava muito tempo nas seleções de base, mas a gente teve uma participação aí, assim como muita gente que participou dessa trajetória dele. Mas o principal foi ele principalmente, com sua qualidade e papel exepcional".

"Achei excelente a volta dele. Acho que foi uma escolha de muita sabedoria, pois ele voltou para sua casa, para onde ele nasceu no futebol. É um cara muito vitorioso, com muita vontade e trouxe esse espírito ao clube. Um cara muito mais experiente e que trás retorno não só dentro de campo. Foi excelente para os dois lados e ele foi muito feliz nessa escolha", analisou Gama.

Fluminense e Al Ahly (Egito) se enfrentam nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Quem vencer enfrenta o ganhador de Manchester City (Inglaterra) x Urawa Reds (Japão). Em caso de empate, a decisão será na prorrogação e seguirá para os pênaltis se permanecer a igualdade. Final e disputa de terceiro lugar serão na sexta-feira.