Fluminense resolve jogo no segundo tempo, vence Al Ahly e se classifica à final do Mundial de Clubes

O Fluminense está classificado para a final do Mundial de Clubes. O Tricolor venceu o Al Ahly, por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (18), no King Abdullah, pela semifinal da competição. Jhon Arias abriu o placar em cobrança de pênalti e John Kennedy ampliou no final da partida.

Nesta terça, o Fluminense aguarda o resultado da outra semifinal entre Manchester City e Urawa Reds, às 15h, no King Abdullah. A final do Mundial de Clubes será decidida na sexta-feira (22).

Primeiro tempo intenso no King Abdullah

O jogo iniciou com muita intensidade, paralisação de faltas, defesa difícil de Fábio na cabeçada de Kahraba e duas bolas finalizadas por Jhon Arias na trave do Al Ahly. O primeiro tempo foi intenso no King Abdullah Sports City.

Mesmo com 62% de posse de bola, contra 38% do Al Ahly, o Fluminense sofreu com 13 finalizações do time egípcio e chutou apenas três vezes contra o goleiro El Shenawy. O volume de jogo dos egípcios e o nervosismo do time tricolor preocupou bastante o técnico Fernando Diniz, que tentou corrigir os erros da equipe carioca em meio aos contra-ataques rápidos do adversário.

Apesar de ser a proposta de jogo do Fluminense, a equipe carioca ficou muito exposta no meio-campo com erros de passes e permitiu boas tentativas para o Al Ahly em contra-ataques. No entanto, nem o time brasileiro e nem a equipe egípcia aproveitaram as oportunidades durante o primeiro tempo.

Fluminense garante classificação no segundo tempo

Com a mesma intensidade, a etapa final foi de fortes emoções para ambas as equipes. Mas foi o Fluminense que enfim abriu o placar. Em meio aos contra-ataques rápidos do Al Ahly e as investidas do Tricolor das Laranjeiras com bastante posse de bola, o segundo tempo ganhou um sabor especial.

Aos 23 minutos, em uma excelente inversão de bola de Ganso, o camisa 10 do Fluminense encontrou Marcelo na linha de fundo pela esquerda. O lateral foi pro drible contra o defensor do Al Ahly, e sofreu o pênalti. Jhon Arias foi para a cobrança e finalizou no canto esquerdo do goleiro El Shenawy, que acertou o lado, e abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras.

Mesmo com a vantagem no placar, John Kennedy decidiu se destacar novamente. Herói do título da Libertadores, o atacante fez o segundo gol e tranquilizou o time do Fluminense. Aos 43 minutos do segundo tempo, Martinelli fez pressão no setor defensivo do Al Ahly e recuperou a posse de bola. O meio-campista acionou o atacante na entrada da área, que limpou a jogada e finalizou no canto esquerdo para garantir a classificação à final do Mundial de Clubes.