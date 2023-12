Lucca celebra retorno aos gramados pelo Juventude depois de seis meses afastado por lesão

O meia Lucca comemorou a volta aos gramados representando o Juventude, na disputa da BG Cup Sub-20 na última semana, torneio contribui para a a preparação visando a Copinha, que começa em janeiro.

Lucca ficou afastado de fevereiro a agosto, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito e do esquerdo, retornando no fim da temporada para jogos oficiais.

"Muito feliz de poder retornar aos gramados depois de um tempo afastado devido a lesões, sempre na expectativa de receber mais oportunidades e mais minutagem de jogo para voltar a ter o desempenho que tinha e que o clube apostou. Estou treinando bastante e me sentindo a cada dia mais bem preparado física e mentalmente para poder retribuir o que o clube fez por mim", afirmou.

Lucca aproveitou os minutos em campo para readquirir ritmo de jogo e buscar seu espaço novamente dentro do clube. Com muita vontade de ajudar os companheiros, Lucca se coloca à disposição para seguir contribuindo com a equipe.

"Me senti bem, senti que estou 100% recuperado e pronto pra jogar cada vez mais e lutar pela titularidade da equipe, sempre respeitando meus colegas, se assim o professor desejar, poderá contar comigo sempre", disse.

Visando 2024, Lucca acredita que, agora que está recuperado, deve ser de grande utilidade ao treinador, e almeja também oportunidades no time principal.

"A expectativa para a próxima temporada são as melhores possíveis, totalmente recuperado e sempre a esperando jogar cada vez mais e ajudar o Juventude, inclusive subindo aos profissionais e treinando de vez em quando como sempre acontecia antes das lesões", projetou.